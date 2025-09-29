Geisling ballert sich den Frust von der Seele: 7:0 Erfolg gegen Schlusslicht Fatih Ingolstadt

Der FC Langengeisling hat den vierten Saisonsieg eingefahren: Nach einer Niederlagen-Serie gelang dem FC, am Sonntagnachmittag ein 7:0-Erfolg.
Den Führungstreffer für die Gäste, die zwar weiter in der Relegationszone feststecken, aber den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt haben, erzielte Sebastian Schubert bereits in der 7. Minute mit einem satten Schuss aus 20 Metern, der flach und unhaltbar einschlug.
In der Folge die Gäste klar dominant und mit einigen Abschlüssen, aber noch nicht zielstrebig genug, bis Schubert in der 39. Minute der zweite Treffer glückte, der allerdings durchaus haltbar erschien. Kurz vor der Pause hätten sich die Geislinger nach einer schlampigen Abwehraktion allerdings fast den Anschlusstreffer gefangen. „Das wäre vielleicht unangenehm geworden, da hatten wir ein wenig Glück“, so Hintermaier.
Nach dem Wechsel ein nahezu unverändertes Bild, allerdings änderten sich in der 54. Minute die Kräfteverhältnisse durch die Ampelkarte gegen Ingolstadts Atilla Demir entscheidend. Nur fünf Minuten später war Kilian Kaiser mit dem 3:0 zur Stelle, als er eine Hereingabe vom Flügel über die Linie drückte – sein dritter Treffer in dieser Saison. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Auch Maximilian Maier durfte sich in der 62. Minute zum dritten Mal in dieser Spielzeit in die Torschützenliste eintragen, als er nach einer Ecke von Carlos Prados schön hochstieg und einnickte.
Danach tauschte Hintermaier erstmalig etwas durch und brachte David Riederle und Maximilian Birnbeck für Schubert und Karim Howlader. Eine Viertelstunde vor dem Ende war auch für Kilian Kaiser und Severin Stenzel Schluss, die durch Faruk Sitou und Kilian Stenzel ersetzt wurden, ehe Fabian Kohlmann in der 79. Minute Treffer Nummer fünf für Geisling erzielte.
Zwei Minuten später kam noch Philipp Maiberger für Valentin Bachmeier. „Bei dem Stand kann man natürlich die ganze Bank bringen. Die Jungs haben es dann auch gut gemacht“, so Hintermaier, der sich in der 91. Minute über den sechsten Treffer freuen konnte, als Maier eine Hereingabe von Lucas Seeholzer mit der Hacke verlängerte und Birnbeck Danke sagte. Zwei Minuten später war es erneut Birnbeck, der nach Flanke von Maier per Kopf den Endstand herstellte.
„Insgesamt eine relativ klare Sache. Nach der Pause haben wir alles gut umgesetzt, was wir besprochen haben“, so Hintermaier. „Wir waren geduldig, haben das Spiel immer wieder gut verlagert und den Gegner ständig bewegt. So sind wir auch immer wieder über die Außen gefährlich geworden und haben unsere Tore erzielt.“