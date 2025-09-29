Geisling ballert sich den Frust von der Seele: 7:0 Erfolg gegen Schlusslicht Fatih Ingolstadt

Der FC Langengeisling hat den vierten Saisonsieg eingefahren: Nach einer Niederlagen-Serie gelang dem FC, am Sonntagnachmittag ein 7:0-Erfolg. – Foto: Roland Schäfer/Fupa

Den Führungstreffer für die Gäste, die zwar weiter in der Relegationszone feststecken, aber den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt haben, erzielte Sebastian Schubert bereits in der 7. Minute mit einem satten Schuss aus 20 Metern, der flach und unhaltbar einschlug. In der Folge die Gäste klar dominant und mit einigen Abschlüssen, aber noch nicht zielstrebig genug, bis Schubert in der 39. Minute der zweite Treffer glückte, der allerdings durchaus haltbar erschien. Kurz vor der Pause hätten sich die Geislinger nach einer schlampigen Abwehraktion allerdings fast den Anschlusstreffer gefangen. „Das wäre vielleicht unangenehm geworden, da hatten wir ein wenig Glück“, so Hintermaier.

Klares Ding: Langengeisling verpasst Fatih Spor Ingolstadt eine deutliche Niederlage Nach dem Wechsel ein nahezu unverändertes Bild, allerdings änderten sich in der 54. Minute die Kräfteverhältnisse durch die Ampelkarte gegen Ingolstadts Atilla Demir entscheidend. Nur fünf Minuten später war Kilian Kaiser mit dem 3:0 zur Stelle, als er eine Hereingabe vom Flügel über die Linie drückte – sein dritter Treffer in dieser Saison. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Auch Maximilian Maier durfte sich in der 62. Minute zum dritten Mal in dieser Spielzeit in die Torschützenliste eintragen, als er nach einer Ecke von Carlos Prados schön hochstieg und einnickte.