Geisling 2 macht Meisterschaft perfekt – BSG Taufkirchen rutscht auf letzten Platz Fußball A-Klasse Erding von Wolfgang Krzizok · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Schwer zu stoppen: Innings Darijo Cancar (3.v.l.) vorbei an Grünbachs Verteidiger Nikola Radulovic (l.). – Foto: Hermann Weingartner

Der FC Langengeisling 2 siegt 4:0 gegen Taufkirchen. Dem Team fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Kreisklasse.

BSG Taufkirchen 2 – FC Langengeisling 2 0:4 (0:1) – „Der FCL ist absoluter Ligaprimus und hat in der A-Klasse eigentlich nichts verloren“, lautet das Urteil von BSG-Co-Trainer Niklas Unterreitmeier. Filip Göpel brachte Geislings Zweite nach einer schönen Ballstafette in Führung (26.). „Danach wollten wir die Partie so lang wie möglich knapp halten, sind tief gestanden, haben es auch gut gemacht, aber dann haben die Geislinger irgendwann Lösungen gefunden.“ Fabian Kohlmann drückte den Ball zum 2:0 über die Linie (69.), Elias Mehringer schloss eine schöne Einzelleistung zum 3:0 ab (79.), und, so Unterreitmeier, „nach einem überragenden Ball von David Riederle nahm Shaham Dingli den Ball überragend an und schloss eiskalt zum hoch verdienten 4:0 ab“. Jetzt fehlt dem FCL noch ein Sieg zu Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisklasse, während die BSG auf den letzten Platz zurückgefallen ist.

FC Herzogstadt 2 – SG Langenpreising/Zustorf 0:4 (0:1) – Auch wenn der Aufstiegszug für Langenpreising/Zustorf bereits abgefahren ist, zeigte sich die SG beim 4:0 von ihrer besten Seite. „Die Erdinger waren ein starker Gegner, aber wir haben sehr clever gespielt“, erzählt SG-Sportchef Rainer Schmidmüller. Nach einer knappen Viertelstunde gelang Christian Huber per Abstauber die Führung. „Danach stand die Partie Spitz auf Knopf, aber wir haben nicht viel zugelassen“, lobt Schmidmüller sein Team. „Und irgendwann mussten sie aufmachen.“ Und so kassierten die Herzogstädter in der Schlussphase noch drei Tore. Nach einem Konter besorgte Max Watzlaw das 2:0 (82.). Er wurde drei Minuten später gefoult, als er allein aufs Tor zulief. Den fälligen Elfmeter verwandelte Thomas Nadler zum 3:0, und den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Lukas Mihaljevic nach einem weiteren Konter (90.).

TSV Wartenberg 2 – FC Eitting 2 3:0 (1:0) – Mit dem 3:0 hat Wartenberg 2 die rote Laterne an Taufkirchen 2 weitergereicht. „Wir haben super gut aufgespielt, viele Chancen kreiert und endlich mal mehr Tore geschossen“, freut sich Trainer Christian Fellermeier, der in der ersten Halbzeit das 1:0 von Yannis Walther bejubeln durfte (41.). Nach dem Wechsel legte A-Juniorenspieler Bosko Kuzmanovic das 2:0 nach (55.), ehe Habib Birgani den Schlusspunkt zum 3:0 setzte (65.). „Er hat am Strafraumeck den Ball gekriegt und überlegt ins lange Eck geschossen“, freut sich Fellermeier.

FSV Steinkirchen – FC Schwaig 2 3:0 (1:0) – In einer für Auf- und Abstieg bedeutungslosen Partie bezwang der FSV Steinkirchen die Schwaiger Zweite verdient mit 3:0 Toren. Tobias Huber (21.), Luis Eibl (63.) und Thomas Birnbeck (70.) waren die Torschützen in einer sehr fairen Partie, in der Schiedsrichter Kurt Müller nur eine gelbe Karte zeigen musste.