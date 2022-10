Im Netz: Christian Feger (links) trifft in der 37. Minute zum 2:0 für den TuS Bonndorf im Heimspiel gegen Löffingen. – Foto: Wolfgang Scheu

Geisingen lässt auch Ex-Spitzenreiter Möhringen abblitzen SV fährt achten Sieg im neunten Spiel ein +++ Marbach/Rietheim mit Kantersieg gegen Villingen +++ Löffingen verpasst es, die rote Laterne abzugeben

Souverän marschiert der SV Geisingen in der Bezirksliga vorweg: Auch für den FV Möhringen war gegen das Team von Stefan Pröhl nichts zu holen, trotz zwischenzeitlicher Führung. Hochemmingen verbleibt hingegen trotz eines Heimsieges in der Abstiegszone. Knapp überm Strich steht der SV Hölzlebruck nach seinem Auswärtssieg in Bräunlingen.

Mit der ersten Chance gingen die Gäste prompt in Führung. Der zweite Treffer nach einer Viertelstunde gab dem Team von Jackson Agbonkhese allerdings nicht gerade mehr Sicherheit im Spiel, schon kurz darauf gelang den Hausherren der Anschluss. Doch Aasen bewies Moral und konterte den Tennenbronner Ausgleich, der kurz nach dem Seitenwechsel fiel. "Der Sieg freut uns ungemein, weil wir hart für ihn gearbeitet haben", so Aasens Coach Agbonkhese. Tore: 0:1 Maus (2.), 0:2 Müller (17.), 1:2 Richter (23.), 2:2 Schanz (53.), 2:3 King (77.). SR: Perko. Z: 180.

Hinterzarten erwischte den besseren Start und tauchte immer wieder gefährlich im Riedböhringer Sechzehner auf. Riedböhringen erholte sich erst im zweiten Durchgang so richtig vom frühen Rückstand und konnte die Partie auch dank eines Hackentores von Abdullah Cakmak drehen. "Das war eine absolute Willensleistung", lobte SG-Coach Zejlko Cosic seine Mannschaft. Letztendlich spielten dem Heimteam auch zwei Hinterzartener Platzverweise in die Karten. Tore: 0:1 Martin (5.), 1:1 Hewer (53.), 2:1 Cakmak (61.), 3:1 Berrer (89.). SR: Schäper. Z: 160.

"Das war eine ganz bittere Niederlage und ein bisschen verkehrte Fußballwelt", haderte Bräunlingens Coach Andreas Holdermann. Sein Team war spielbestimmend, scheiterte aber auch an einer "miserablen Chancenverwertung", so Holdermann. Die Hölzlebrucker zeigten sich hingegen gnadenlos effizient und bestraften die leichtsinnigen Fehler der FCB-Defensive konsequent. Tore: 1:0 Bauer (16.), 1:1 Knöpfle (32.), 1:2 Beha (51.), 1:3 Waldvogel (86.). SR: Becker. Z: 150.

Hochemmingen war das überlegene Team, ohne jedoch die sich bietenden Gelegenheiten nutzen zu können. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dann doch nach einem Angriff über die rechte Seite und einer scharfen Hereingabe die Führung. Das Heimteam legte in der Folge nach einer Ecke per Kopf nach, Furtwangen war nur noch der Ehrentreffer kurz vor Spielende vergönnt, auch weil Hochemmingen in den letzten Minuten konzentriert verteidigte. Tore: 1:0 Fischer (43.), 2:0 Künstler (64.), 2:1 Adam (84.). SR: Krämer. Z: 130.

In einer chancenarmen ersten Halbzeit verzeichnete Pfaffenweiler die aussichtsreicheren Torgelegenheiten. Mit der Einwechslung von Felix Ohlhauser entwickelte der FCP nach der Pause noch mehr Zug zum Tor und belohnte sich für die Leistungssteigerung mit zwei Treffern. Nach dem Anschlusstreffer witterten die Gäste noch einmal ihre Chance, doch Pfaffenweilers stabile Defensivreihe stand einem weiteren SG-Treffer im Weg. Tore: 1:0 Herbst (48.), 2:0 Rohrer (69.), 2:1 Gruber (74.). SR: Kleiser. Z: 150.

Nach einer Anfangsphase mit viel Mittelfeldgeplänkel schaltete Marbach ein paar Gänge hoch und machte ernst. Spätestens nach einem Platzverweis gegen Villingen war die Partie entschieden, doch die SG ließ im Lokalderby keine Gnade walten und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Zum Mann des Tages beim SG-Kantersieg avancierte Dreierpacker Marco Effinger. Tore: 1:0 Effinger (17.), 2:0, 3:0 Richter (25., 49.), 4:0, 5:0 Effinger (57., 84.). SR: Dracic. Z: 220.

Bonndorf besaß zunächst mehr Spielanteile, allerdings offenbarte die Elf von Claudio Andreotti Defizite im Spielaufbau. Und auch mit der 2:0-Führung ging der TuS alles andere als souverän um: Zwei Standardtore brachten die Löffinger Gäste zurück in die Partie, "bevor wir in den letzten zehn Minuten noch einmal Fußball gespielt haben", so Andreotti. Der Lohn für den Endspurt: der zweite Treffer von Morath zum 3:2, der den Heimerfolg bedeutete. Tore: 1:0 Morath (17.), 2:0 Feger (37.), 2:1 Sulzmann (44.), 2:2 Weissenberger (59.), 3:2 Morath (82.). SR: Fresenborg. Z: 300.

"Ein Derby halt" – so ordnete Gästetrainer Stefan Pröhl die intensive Partie auf dem Möringer Kunstrasen ein, die mit vielen Nickeligkeiten gespickt war. Nach ihrer Führung gönnten sich die Geisinger eine kleine Auszeit, wodurch Möhringen die Partie drehen konnte. Dadurch wachgerüttelt, übernahm Geisingen wieder die Regie und konnte Möhringen einen sicher geglaubten Punkt in der letzten Minute entreißen. Tore: 0:1 Federle (6.), 1:1 Switalla (22.), 2:1 Bell (51.), 2:2 Federle (77.), 2:3 Zubcic (90.). SR: Pacher. Z: 300.