Geisfeld schrammt am ersten Sieg vorbei

Das Szenario nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Paul Weißer sprach Bände: Während die Gäste von der SG Geisfeld einen engen Kreis bildeten und sich Trainer Björn Probst bei seiner Mannschaft für die gerade im zweiten Durchgang engagierte Leistung lautstark bedankte, fehlte den Akteuren der SG Franzenheim nach dem für sie enttäuschenden 2:2 gegen das weiterhin abgeschlagene Schlusslicht diese Geschlossenheit. Um Trainer Thomas Werhan und dessen spielenden Kollegen Michael Hassani verstreut, mussten sie sich nach dem Derby und Kellerduell erst einmal sammeln.