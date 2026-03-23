Geisfeld schrammt am ersten Sieg vorbei

Im Endeffekt war das Remis für beide Mannschaften zu wenig. Die Franzenheimer hätten mit einem Dreier wieder direkten Kontakt zum rettenden Ufer herstellen können. Geisfeld hatte sich fest das Ende der Negativserie beim Tabellennachbarn vorgenommen. „Leider wurde unsere bärenstarke Leistung in der zweiten Hälfte nicht voll belohnt“, meinte Doppeltorschütze Scherer. Trotz der ausweglosen Situation als Rang-16. bleibt er nach dem dritten ungeschlagenen Spiel nach der Winterpause aber positiv: „Wir geben nicht auf, wollen jeden Gegner weiter ärgern. Eine zweistellige Punktzahl wollen wir bis Saisonende auf jeden Fall erreicht haben. Das werden wir auch schaffen.“