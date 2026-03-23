 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Geisfeld schrammt am ersten Sieg vorbei

Bezirksliga: Auch im 20. Anlauf hat es nicht mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Im Kellerduell und Derby bei der SG Franzenheim war Schlusslicht SG Geisfeld jedoch besonders nah dran. Warum es am Ende „nur“ zu einem 2:2 reichte – und wie Trainer Björn Probst und sein Team den restlichen Saisonverlauf angehen. VIDEOINTERVIEWS

von Andreas Arens · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Viel Kampf, wenig spielerische Linie: Das Kellerduell in Schöndorf war erwartungsgemäß kein fußballerischer Leckerbissen, hatte aber immerhin vier Tore und eine spannende Schlussphase zu bieten.
Viel Kampf, wenig spielerische Linie: Das Kellerduell in Schöndorf war erwartungsgemäß kein fußballerischer Leckerbissen, hatte aber immerhin vier Tore und eine spannende Schlussphase zu bieten. – Foto: Andreas Arens

Verlinkte Inhalte

BZL West Rheinland
SG Franzenh.
SG Geisfeld
Björn Probst
Björn Probst
Thomas Werhan
Thomas Werhan
Lorenz Scherer
Lorenz Scherer

Das Szenario nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Paul Weißer sprach Bände: Während die Gäste von der SG Geisfeld einen engen Kreis bildeten und sich Trainer Björn Probst bei seiner Mannschaft für die gerade im zweiten Durchgang engagierte Leistung lautstark bedankte, fehlte den Akteuren der SG Franzenheim nach dem für sie enttäuschenden 2:2 gegen das weiterhin abgeschlagene Schlusslicht diese Geschlossenheit. Um Trainer Thomas Werhan und dessen spielenden Kollegen Michael Hassani verstreut, mussten sie sich nach dem Derby und Kellerduell erst einmal sammeln.

Thomas Werhan, Trainer der SG Franzenheim, im Interview