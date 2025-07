Geisenhausen vergrößert Staff und stellt erstmals ein Dritte

Gleich zwei beachtliche Neuerungen gibt es beim TV Geisenhausen in der Saison 2025/26: Die erste Mannschaft spielt seit 26 Jahren wieder in der Bezirksliga und erstmals hat der Verein eine dritte Mannschaft angemeldet, die in der Reserverunde der A-Klasse Gangkofen antritt. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Trainer und Betreuer gewachsen.

Cheftrainer bei der "Ersten“ bleibt bekanntlich Gerd Bogner, der letzte Saison zum TVG gekommen ist und gleich den Titel in der Kreisliga geholt hat. Ihm zur Seite steht der neue Co-Trainer Thomas Ernst, eine verdiente Vereinsikone, ebenso wie Torwart-Trainer Christian Finkenzeller. Unterstützt wird Finkenzeller vom früheren Klassekeeper Thomas Kümmerle, der bis zum Winter engagiert werden konnte.





Nachdem Rudi Eder und Andreas Marketsmüller in der letzten Saison mit der erstmals eigenständig in der A-Klasse antretenden 2. Mannschaft Pionierarbeit geleistet haben, übernehmen nun Max Weindl und Manfred Steer die "Zweite“. Neu hinzugekommen ist auch Erik Fleischmann, der sich fortan als Betreuer um die "Dritte“ kümmert. Auch diese drei haben sich in unzähligen Einsätzen für Grün-Gelb verdient gemacht und wollen sich mit ihren Teams in der neuen Saison behaupten.