Geisenhausen hofft auf Happy End - Heiß trifft auf alte Liebe

Am Freitagabend (Anstoß: 18 Uhr) beginnt die Bezirksliga-Relegation, in der die Ausgangslage in diesem Jahr vielversprechend ist. Die vier Erstrunden-Sieger sind allesamt für die Bezirksliga qualifiziert, die Verlierer kämpfen um einen oder zwei weitere Plätze. Der TV Geisenhausen stand eigentlich schon mit eineinhalb Beinen in der Kreisliga, hat sich aber mit einem famosen Schlussspurt noch in die Relegation gerettet, in der es die Bogner-Schützlinge in Hohenthann mit dem TSV Neustadt/Donau zu tun bekommen. Kuriose Randnotiz: Der Vizemeister der Kreisliga Donau-Laaber stand vor einem Jahr bereits in der Relegation - damals ging es für die Gelb-Schwarzen allerdings gegen den Abstieg.
In Bayerbach stehen sich der FC Dingolfing II und der SV Sallach gegenüber. Auch diese Partie hat eine nicht alltägliche Geschichte im Angebot: Markus Heiß, Chefanweiser der BMW-Städter, coachte zwischen 2016 und 2019 die Grün-Weißen, die er in seiner Abschiedssaison in die Kreisliga führte.
Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Die Vorfreude auf das Saisonhighlight gegen den SV Sallach ist bei uns riesig. Die Jungs haben eine überragende Saison gespielt und sich dieses Relegationsspiel absolut verdient. Jetzt gilt es, den Moment zu genießen und mit voller Leidenschaft aufzutreten. Natürlich mit dem Ziel, das Spiel auch zu gewinnen. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans und wollen gemeinsam den letzten Schritt in Richtung Bezirksliga gehen."
Personalien: Auf der Kippe stehen die Einsätze von Andreas Bauer und Valentin Staffler, die beide angeschlagen sind. Auf Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader - unter anderem wäre Ben Kouame für die Relegation spielberechtigt - verzichtet der FCD.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Wir freuen uns auf dieses Highlight. Der Rahmen wird bestimmt top sein - jetzt heißt es für uns, den letzten Schritt zum Klassenerhalt zu gehen. Es wird auf jeden Fall ein extrem schweres Spiel, da Dingolfing eine Top-Mannschaft mit richtig viel Qualität hat. Kleinigkeiten, bei denen wir cleverer als der Gegner sein müssen, werden entscheidend sein, um das Spiel auf unsere Seite ziehen zu können."
Personalien: Mit Ausnahme der Langzeitverletzten hat der SVS in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl.
Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt/Donau):
"Vor zehn Jahren scheiterten wir in der Bezirksliga-Relegation, nun bekommen wir wieder die Chance. Eine großartige Sache, zumal bei uns vor der Saison niemand so einen Erfolg für möglich gehalten hat. Die Mannschaft hat eine überragende Runde gespielt - sicherlich auch ein Verdienst unserer beiden Trainer. Geisenhausen wird nach dem starken Endspurt mit viel Rückenwind in die Partie gehen, aber auch wir können mit breiter Brust in diesen Vergleich gehen. Wir werden alles probieren und um unsere Aufstiegschance kämpfen." Personalien:
Der "Vize" der Kreisliga Donau-Laaber vermeldet Bestbesetzung.Thomas Ertl (Sportlicher Leiter TV Geisenhausen): "
Mit viel Energie und Willensstärke konnten wir die letzten beiden Meisterschaftsspiele gegen Walkertshofen und Sallach gewinnen. Nun folgt das dritte Endspiel innerhalb von zwei Wochen. Relegationsduelle mit großer Zuschauerkulisse sind für jeden Spieler ein Highlight. Wir hoffen, das die junge Mannschaft um Headcoach Gerd Bogner und Co-Trainer Tom Ernst die Leistungen der letzten Wochen bestätigen kann. Wir treffen mit dem TSV Neustadt auf eine spielstarke und körperlich robuste Mannschaft, die uns sicherlich alles abverlangen wird. Wir hoffen natürlich wieder auf die zahlreiche Unterstützung der treuen TVG-Fans, die uns in den letzten Spielen sehr unterstützten."Personalien:
Das Lazarett hat sich gelichtet, wenngleich mit Kapitän Thomas Steer, Daniel Stich und Maximilian Zehentbauer weiter eine Reihe etablierter Kräfte fehlt.