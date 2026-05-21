Geisenhausen hofft auf Happy End - Heiß trifft auf alte Liebe

Dingolfings Übungsleiter Markus Heiß trifft auf seinen Ex-Klub – Foto: Charly Becherer

Am Freitagabend (Anstoß: 18 Uhr) beginnt die Bezirksliga-Relegation, in der die Ausgangslage in diesem Jahr vielversprechend ist. Die vier Erstrunden-Sieger sind allesamt für die Bezirksliga qualifiziert, die Verlierer kämpfen um einen oder zwei weitere Plätze. Der TV Geisenhausen stand eigentlich schon mit eineinhalb Beinen in der Kreisliga, hat sich aber mit einem famosen Schlussspurt noch in die Relegation gerettet, in der es die Bogner-Schützlinge in Hohenthann mit dem TSV Neustadt/Donau zu tun bekommen. Kuriose Randnotiz: Der Vizemeister der Kreisliga Donau-Laaber stand vor einem Jahr bereits in der Relegation - damals ging es für die Gelb-Schwarzen allerdings gegen den Abstieg. In Bayerbach stehen sich der FC Dingolfing II und der SV Sallach gegenüber. Auch diese Partie hat eine nicht alltägliche Geschichte im Angebot: Markus Heiß , Chefanweiser der BMW-Städter, coachte zwischen 2016 und 2019 die Grün-Weißen, die er in seiner Abschiedssaison in die Kreisliga führte.

Morgen, 18:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing II SV Sallach Sallach 18:00 live PUSH





Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Die Vorfreude auf das Saisonhighlight gegen den SV Sallach ist bei uns riesig. Die Jungs haben eine überragende Saison gespielt und sich dieses Relegationsspiel absolut verdient. Jetzt gilt es, den Moment zu genießen und mit voller Leidenschaft aufzutreten. Natürlich mit dem Ziel, das Spiel auch zu gewinnen. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans und wollen gemeinsam den letzten Schritt in Richtung Bezirksliga gehen."









Personalien: Auf der Kippe stehen die Einsätze von Andreas Bauer und Valentin Staffler, die beide angeschlagen sind. Auf Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader - unter anderem wäre Ben Kouame für die Relegation spielberechtigt - verzichtet der FCD.









Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Wir freuen uns auf dieses Highlight. Der Rahmen wird bestimmt top sein - jetzt heißt es für uns, den letzten Schritt zum Klassenerhalt zu gehen. Es wird auf jeden Fall ein extrem schweres Spiel, da Dingolfing eine Top-Mannschaft mit richtig viel Qualität hat. Kleinigkeiten, bei denen wir cleverer als der Gegner sein müssen, werden entscheidend sein, um das Spiel auf unsere Seite ziehen zu können."



Personalien: Mit Ausnahme der Langzeitverletzten hat der SVS in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl.





