Geisenhausen: Aufstiegstrainer Bogner gibt Abschied bekannt Der frühere Klassestürmer wird seine Tätigkeit beim Bezirksligisten nicht über das Saisonende hinaus fortsetzen

Gerhard Bogner wird den TV Geisenhausen nur noch vier Monate betreuen – Foto: Charly Becherer

Der TV Geisenhausen und Trainer Gerd Bogner werden nach dieser Saison getrennte Wege gehen. In einem sehr guten Gespräch Mitte Januar teilte der 48-Jährige den Verantwortlichen des Bezirksliga-Neulings mit, das Vertragsverhältnis zum Sommer zu beenden. Bogner ist im Sommer 2024 an die Vils gekommen und hat prompt den Meistertitel in der Kreisliga Isar/Rott geholt, der nach 26 Jahren gleichbedeutend mit der Rückkehr des TVG in die Bezirksliga war.

"Der Aufstieg kam für viele überraschend, aber die Mannschaft hat sich das mit viel Einsatz, Teamgeist und harter Arbeit absolut verdient. Auf diesen Erfolg bin ich sehr stolz“, sagt Bogner rückblickend. Die Bezirksliga West ist jedoch ein hartes Pflaster und die aktuelle Saison verläuft eher durchwachsen – man überwintert auf einem Relegationsplatz. Jetzt gelte es, hart zu arbeiten und alles dem Klassenerhalt unterzuordnen, meint Coach Bogner und ergänzt: "Die Mannschaft ist sehr jung, hungrig und engagiert, aber man merkt auch, dass sie jetzt neue Impulse benötigt, um sich weiterentwickeln zu können.“ Obwohl ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, habe er schließlich der Abteilungsleitung mitgeteilt, dass er "einen personellen Neuanfang auf der Trainerposition für sinnvoll halte.“





Der Abteilungsleiter der Geisenhausener Fußballabteilung, Tom Ertl, betont, dass Gerd Bogner die Mannschaft mit seiner motivierenden und engagierten Art weiterentwickelt habe. "In der Restrückrunde werden wir noch gemeinsam alles dafür tun, damit wir in der Klasse bleiben können. Es wird schwierig, aber das Team und die beiden Trainer sind ein eingeschworener Haufen, dem man es zutrauen kann“, sagt Ertl.



