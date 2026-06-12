Geisenhausen: Acipinar folgt auf Bogner - Unholzer wird spielender Co Der Bezirksliga-Absteiger hat auf der Trainerposition Nägel mit Köpfen gemacht von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Yüksel Acipinar (zweiter von rechts) und Tom Unholzer (zweiter von links) werden beim TV Geisenhausen willkommen geheißen – Foto: Verein

Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga West startet der TV Geisenhausen mit einem neuen Trainerduo in die neue Saison. Die Nachfolger von Gerd Bogner und Thomas Ernst sind der 47-jährige Yüksel Acipinar und der 34-jährige Tom Unholzer als spielender Co-Trainer.

Der künftige Chefcoach Yüksel Acipinar bringt viel Erfahrung als Spieler, unter anderem in der Bezirks- und Landesliga - mit und hat unter anderem als Co-Trainer beim TSV Buchbach unter Aleksandro Petrovic wertvolle Erfahrungen in der vierten Liga sammeln können. Als Chefanweiser hat der neue TVG-Übungsleiter den TSV Velden sowie das B-Team des TSV Buchbach in der Bezirksliga angeleitet. "Nach der intensiven Zeit in Buchbach habe ich die Pause genossen. Geisenhausen ist aber jetzt zum richtigen Zeitpunkt gekommen und vor meiner Zusage habe ich die Mannschaft ein paar Mal angeschaut. Trotz des Abstiegs ist ein richtig gutes Potenzial vorhanden. Ein absoluter Pluspunkt war zudem die tolle Infrastruktur des Vereins, die in der Region ihresgleichen sucht. Mit meiner Art, wie ich Fußball denke, bin ich überzeugt, dem Team etwas mitgeben zu können. Gemeinsam mit meinem Co-Spielertrainer Tom Unholzer möchten wir die Jungs in die richtige Richtung lenken und weiterentwickeln", erklärt Acipiniar.





Co-Spielertrainer Tom Unholzer hat in jungen Jahren viel Erfahrung in der Verbandsliga und Oberliga in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gesammelt. Vor vier Jahren zog es ihn nach Landshut, wo er ein kurzes Engagement bei der „Spiele“ hatte und danach in der Kreisklasse Landshut seine Torgefährlichkeit als wuchtiger Mittelstürmer konstant unter Beweis stellte. In der abgelaufenen Kreisklassen-Runde verbuchte der Routinier für den SC Buch am Erlbach beispielsweise in 17 Einsätzen respektable 30 Scorer-Punkte (18 Tore, 12 Vorlagen).



