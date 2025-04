Geisenfelder Rumpfelf erkämpft den Sieg

Geisenfeld musste mit Lukas Haslbeck, Timo Postruschnik, Thomas Berger, Simon Feulner und Daniel Meier auf fünf Spieler des eh nicht so breiten Kaders verzichten, so dass der 18-jährige Jonas Lehmair sein Debüt in der ersten Mannschaft feierte und gleich 90 Minuten spielte. Wenig überraschend entwickelte sich kein schönes Fußballspiel. Die Gastgeber hatten doch große Probleme im Aufbau, doch mit großem Laufpensum und Kampfgeist hielten sie Langenbruck vom eigenen Tor weg. Nach Flanke von Jonas Braunstorfer hatte Bilal Rihani eine der wenigen Chancen des Spiels, doch Torwart Maximilian Oswald parierte prächtig. Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Kilian Kellermann im Mittelfeld an den Ball kam, aufdrehen konnte und Bilal Rihani mit einem tollen Pass in die Gasse schickte. Der Spielertrainer gewann das Laufduell gegen die Hintermannschaft, umkurvte Oswald und traf zum 1:0.

Auch in der zweiten Halbzeit war Kampf Trumpf. Langenbruck hatte mehr Ballbesitz, konnte sich im letzten Drittel aber nicht durchsetzen. Bei der einzigen, allerdings dicken Chance konnte Geisenfeld den Abschluss aus Nahdistanz blocken. Auf der Gegenseite nutzte Philip Steiner bei einem langen Ball ein Missverständnis in der Hintermannschaft und tauchte frei vor Oswald auf, der aber Sieger blieb. Es reichte dennoch zum Sieg für die Geisenfelder Rumpfelf. Wieder lief bereits die Nachspielzeit, als Christian Feil auf links den Ball eroberte und einen Traumpass auf den startenden Markus Renoth spielte. Diesmal war Oswald geschlagen und es stand 2:0.