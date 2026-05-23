Geisenfeld hält das Meisterrennen offen

Beim FC Geisenfeld wurde vor der Partie Kapitän Lukas Kellermann verabschiedet, der am Saisonende seine Karriere beenden wird. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Hoffmann wusste, dass nach dem Sieg des TSV Großmehring am Vorabend in Pfaffenhofen nur ein eigener Sieg die Entscheidung im Meisterrennen auf den letzten Spieltag verlegen würde und ging das Spiel entsprechend hoch konzentriert an. In den ersten 45 Minuten ging es quasi nur in eine Richtung. In der sechsten Minute zielte Thomas Berger aus achtzehn Metern knapp über den Querbalken. Neun Minuten später spitzelte Lukas Kellermann den Ball nach einer Hereingabe von Stefan Schmailzl an den Außenpfosten. In der 24. Minute war es dann so weit. Nach einem schönen Angriff lupfte Berger den Ball in den Strafraum und der eingelaufene Bilal Rihani köpfte schulmäßig zum 1:0 ein. Die Führung war bei den hochsommerlichen Temperaturen natürlich die halbe Miete. In der 40. Minute scheiterte erneut Lukas Kellermann an Torwart Jürgen Maier.

Nach dem Seitenwechsel verkam das Spiel zu einem Sommerkick. Rohrbach wurde aktiver, konnte aber die starke Defensive der Gastgeber nicht fordern. Geisenfeld spielte aber seinerseits lang nicht mehr so gut Fußball und leistete sich viele Fehlpässe. In der 64. Minute spielte aber dann Stefan Schmailzl den Ball vom rechten Flügel erneut stark in die Mitte und Kilian Thunig vollstreckte zum 2:0.