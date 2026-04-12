Geisenfeld gewinnt nach früher Unterzahl

Kilian Kellermann war nicht aufzuhalten und machte zwei Tore in Unterzahl – Foto: Walter Kirmaier

Der FCG war von Beginn an gut drin in der Partie. Jonas Lehmair und Thomas Berger scheiterten mit ihren Schüssen aber am stark reagierenden SpVgg-Torwart Maximilian Oswald. In der 13. Minute aber der bittere Rückschlag: Lukas Kellermann spielte einen zu kurzen Ball zu Stefan Hoffmann, der kam einen Schritt zu spät und foulte seinen Gegenspieler, der sonst wohl Richtung Tor durchgewesen wäre. Die logische Konsequenz war die rote Karte für den Spielertrainer. Geisenfeld blieb aber zunächst dran und nach einem langen Ball von Daniel Meier und einer eher zurückhaltenden Langenbrucker Defensive traf Kilian Kellermann zum 0:1 ins lange Eck. In der Folge konzentrierten sich die Gäste auf die Defensive und sorgten kaum mehr für Entlastung. Die Gastgeber hatten eine gute Chance, bei der der Ball aber bei einem recht unbedrängten Abschluss weit über das Tor ging. In der 36. Minute kombinierte sich die SpVgg aber einmal schön in den Strafraum und Thomas Dauer hämmerte den Ball zum 1:1 unter die Latte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich eigentlich bis in die lange Nachspielzeit das selbe Bild: Langenbruck hatte mehr Ballbesitz, kam aber kaum zu Chancen. Geisenfeld hingegen verteidigte leidenschaftlich und setzte immer wieder Nadelstiche. In der 53. Minute setzte sich Geisenfelds unermüdlicher Antreiber Bilal Rihani im Strafraum durch, scheiterte aber am hervorragend reagierenden Oswald. Zwei Minuten später zog Thomas Berger den Sprint über links an. Seine weite Flanke donnerte Rihani ans Aluminium, doch der nachsetzende Timo Postruschnik traf zur erneuten Geisenfelder Führung. In der 61. Minute wurde es hektisch, als Simon Feulner und sein Gegenspieler mit viel Risiko in den Ball gingen und sich gegenseitig trafen. Leider verletzte sich der Spieler von Langenbruck dabei schwer. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung! Das Spiel war fast acht Minuten unterbrochen. Als es weiter ging, kamen die Gastgeber über rechts in den Strafraum, die abgefälschte Hereingabe landete bei Leon Zagler und der traf genau ins Eck zum 2:2. Die Gäste hatten aber erneut die richtige Antwort. Furkan Bayraktar steckte den Ball durch zu Kilian Kellermann, der ließ sich auf seinem Weg zum Tor nicht aufhalten und erzielte das 2:3. Es bleib dabei, auch wenn bei den Gästen Lukas Kellermann und Simon Feulner in der achten Minute der Nachspielzeit nach unnötigen Kommentaren noch die Gelb-Rote Karte sahen. Geisenfeld verteidigte aber auch mit 8 gegen 11 den letzten Angriff und gewann eine hektische und intensive Partie verdient.