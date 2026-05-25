Geiselbullachs Fahrstuhl geht wieder runter in die Kreisliga Abstieg nach einem Jahr von Dirk Schiffner · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

Relegation zur Bezirksliga TSV Geiselbullach – Foto: Bogdan Kramliczek

Enttäuschung beim TSV Geiselbullach: Nach einem Jahr Gastspiel in der Bezirksliga steigt die Mannschaft von Trainer Stefan Held in die Kreisliga ab.

Nach nur einem Jahr Bezirksliga geht es für den TSV Geiselbullach wieder zurück in die Kreisliga. Vier Tage nach dem 3:2-Hinspielsieg verlor die Mannschaft von TSV-Spielertrainer Stefan Held das Rückspiel auf heimischem Geläuf gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 1:3 (1:1). „Ich hätte mir natürlich einen anderen Abgang gewünscht“, meinte ein sichtlich enttäuschter Held. Der scheidende Spielertrainer stand nach dem Schlusspfiff einige Minuten regungslos auf dem Feld und starrte ins Leere. „Das Weiterkommen für Oberhaunstadt war nicht unverdient“, gab der 31-Jährige zu. „Wir haben es nicht geschafft, die guten Leistungen der Rückrunde auf den Platz zu bekommen.“ In der Rückrundentabelle belegten die Bullacher einen stabilen Mittelfeldplatz.

Die Gäste aus dem Ingolstädter Norden waren wie bereits im Hinspiel auch im Rückspiel die bessere Mannschaft. Dabei begann es optimal für Geiselbullach: Doch die 1:0-Führung durch Lysander Weiß (17.) brachte keine Sicherheit ins Bullacher Spiel. Praktisch im Gegenzug glich Tarik Ahmetovic aus (19.). In der Folge waren die Gäste das überlegene Team. Die Oberhaunstädter waren williger, lauf- und spielfreudiger. Bullach rannte zumeist Ball und Gegner hinterher. Keinen einzigen echten Torschuss brachten die Gelb-Weißen in der 2. Halbzeit zustande.

Relegation Bezirksliga TSV Geiselbullach in gelb – Foto: Bogdan Kramliczek

Nach 66 Minuten hatten die Gäste schließlich den Gleichstand erzielt. Aus dem Gewühl heraus traf Emre Erdogan zum 1:2. Und die Oberhaunstädter wollten mehr. Bei tropischen Temperaturen liefen die Gäste wie nimmermüde Duracell-Häschen über den Platz und drängten auf die Entscheidung, während bei den Hausherren die Köpfe versagten, wie Held meinte. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Lucas Jerlich (München) war Ramazan Kurnaz die Entscheidung vorbehalten. Mit einem Hinterhaltschuss überwand der überragende Akteur dieses Relegationsduells Held und riss ihn und die hoffnungsfrohen 350 Zuschauer aus allen Klassenerhalts-Träumen. Wie in der Spielzeit 2011/2012 dauerte das Abenteuer Bezirksliga somit wieder nur ein Jahr für den TSV Geiselbullach. „Die Jungs greifen in der kommenden Saison wieder an, da bin ich mir sicher“, sagte Held zum Abschluss. Dann übernimmt Thomas Dötsch die Geschicke bei den Gelb-Weißen. In der 2. Relegationsrunde trifft der TSV Ober-/Unterhaunstadt übrigens auf den TSV Zorneding. Der Ost-Bezirksligist setzte sich gegen den VfL Denklingen in einem epischen Elfmeterschießen mit 19:17 durch. Der 37. Elfer entschied die Partie. Auch die anderen beiden Süd-Bezirksligisten SV Ohlstadt (3:7 gegen SV Palzing) und SV Polling (4:7 gegen TSV Ebersberg) mussten in der ersten Runde die Segel streichen.