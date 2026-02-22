Geiselbullach zieht zum vierten Mal in Folge ins Halbfinale ein

Die SpVgg Wildenroth (in Rot) im Spiel gegen den TSV Geiselbullach (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Geiselbullach schlägt Wildenroth im Sparkassen-Cup deutlich mit 5:0. Doch Trainer Held sieht noch Verbesserungspotenzial bei seinem Team.

Der Sparkassen-Cup liegt dem TSV Geiselbullach: Zum vierten Mal in Folge steht der Bezirksligist aus dem Olchinger Norden im Sommer beim Finaltag. Im Viertelfinale setzte sich das Team des scheidenden Spielertrainers Stefan Held gegen die SpVgg Wildenroth aus der Kreisklasse klar mit 5:0 (1:0) durch und zieht damit ins Halbfinale ein.

Auf dem Kunstrasen in Emmering war Geiselbullach über 90 Minuten spielbestimmend. Wildenroth, Tabellenführer der Kreisklasse, kam nur zu einer nennenswerten Torchance. Trotzdem sah Held noch Luft nach oben: „Wir müssen noch etwas drauflegen.“

Früh stellte Geiselbullach die Weichen. Nach sieben Minuten traf Lukas Böhmländer zur Führung. Dann mussten sich die Zuschauer aber eine gute Stunde lang gedulden, ehe sie nochmals ein Tor bejubeln konnten. Die Vorentscheidung fiel erst nach der Pause per Doppelschlag: Roman Fuchs (68.) und Lysander Weiß (71.) erhöhten auf 3:0. In der Schlussphase machte Geiselbullach den Sieg deutlich: Weiß traf erneut (84.), Alessandro Einertshofer setzte den Schlusspunkt (89.).

Auf den Halbfinalgegner müssen die Bullacher noch warten. Das Duell zwischen dem SC Unterpfaffenhofen und dem SC Olching wird am 17. März ausgetragen. In den anderen beiden Viertelfinal-Paarungen treffen am 10. März der SV Althegnenberg und der SC Oberweikertshofen sowie am 12. März der FC Emmering und der TSV Moorenweis aufeinander. (Dirk Schiffner)