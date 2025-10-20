Geiselbullach zeigt Moral und holt Remis gegen Penzberg

Nach Rückstand kämpft sich der TSV Geiselbullach im Heimspiel zum 1:1.

Zumindest einen Teilerfolg im Kampf um den Klassenerhalt konnte der TSV Geiselbullach verbuchen. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held erkämpfte sich gegen den 1. FC Penzberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. „Insgesamt geht die Punkteteilung n Ordnung“ zeigte sich Held zufrieden. Mit etwas Glück und etwas mehr Zielstrebigkeit hätten die Bullacher sogar als Sieger vom Platz gehen können. „Hinten raus hatten wir mehr Power, waren einen Tick näher am Sieg“, meinte Held. Für den Moment bringt die Punkteteilung die Gelb-Weißen zwar nicht wirklich weiter, aber zumindest die Moral scheint intakt zu sein.

In der ersten Spielhälfte waren zunächst die Gäste das dominantere Team. „Wir sind defensiv sehr stabil gestanden, haben nichts zugelassen.“ Der zwischen den Pfosten stehende Spielertrainer musste nicht eingreifen. Die Bullacher Defensivreihe um Louis Frank und Dennis Probst fing alles ab. Auf der anderen Seite versäumten es die Hausherren, ihre Chancen zu nutzen. Roman Fuchs, Lysander Weiß oder Marc Egenhofer scheiterten an Penzbergs Keeper Benedikt Zeisel.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Farin Münchhoff (Gaimersheim) sahen die 100 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Den ersten Stich setzten die Gäste. Kreidepunkt schoss Dominik Bacher den FCP in Führung (63.). Doch die Geiselbullacher Antwort kam prompt. Fünf Minuten später glich Roman Fuchs zum 1:1 aus. Danach entwickelte sich ein munteres Spielchen zwischen den Strafräumen. Vor allem der eingewechselte Lukas Beründl sorgte nochmal mächtig für Trubel in der Penzberger Defensive. Doch der Siegtreffer sollte nicht mehr fallen. Auf der anderen Seite hatten die Geiselbullacher Glück, dass ein Penzberg Distanzschuss nur an den Pfosten ging.