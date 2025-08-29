Geiselbullach warnt vor Pullach: "Sie werden sich noch finden"

Im vierten Anlauf soll endlich der erste Heim-Dreier für den TSV Geiselbullach her. Leicht wird dieses Unterfangen für die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held aber nicht.

Mit dem SV Pullach wartet am Samstag, 13 Uhr, ein ziemliches dickes Brett, dass die Gelb-Weißen bohren müssen. „Pullach ist klarer Favorit“, sagte Held vor dem Duell mit dem Landesliga-Absteiger aus dem Münchner Süden.

Die Isartaler sind im vergangenen Sommer aus der Landesliga abgestiegen und sind noch in der Findungsphase. „Sie werden sich noch finden“, sagte Held mit Blick auf die Tabelle. Dort rangieren die Gäste drei Punkte und zwei Plätze über dem TSV Geiselbullach.

„Mit einem Sieg können wir gleichziehen“, rechnet Held vor. Er lässt aber durchklingen, auch mit einem Remis zufrieden zu sein. Dafür ist aber eine stabile Defensive notwendig. In den sechs Partien musste Held bereits 19 Mal hinter sich greifen. Lediglich Wolfratshausen hat eine schlechtere Gegentor-Bilanz (2:23). Für die nötige Stabilität soll Rückkehrer Louis Frank sorgen. Held: „Von ihm verspreche ich mir viel.“

Neben einer kompakten Defensive will Held in der Offensive Nadelstiche setzen. „Wir müssen mit einem gesunden Selbstvertrauen ins Spiel gehen und wollen mutig nach vorne spielen.“