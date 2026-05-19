Geiselbullach vor erstem Relegationsduell: „Nicht auf Teufel komm raus alles riskieren“

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den 1. FC Penzberg (in Weiß). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der TSV Geiselbullach trifft am Dienstag im Hinspiel auf den TSV Ober-/Unterhaunstadt. Der Gegner gewann in der Rückrunde nur ein einziges Spiel.

Während beim SC Olching die Aufstiegsfeier weiterläuft, bangt man beim Ortsnachbarn TSV Geiselbullach noch um den Klassenerhalt. Zwei Runden muss die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held in der Abstiegsrelegation überstehen. In der ersten Runde treffen die Gelb-Weißen auf den TSV Ober-/Unterhaunstadt. Das Hinspiel steigt am Dienstag um 18.30 Uhr in Ingolstadt auf der Sportanlage am Weckerweg. Das Rückspiel folgt am Samstag um 15 Uhr in Geiselbullach. Der Sieger trifft anschließend auf den Gewinner des Duells TSV Zorneding gegen VfL Denklingen.

Als Favorit sieht Held seine Mannschaft nicht. „Das ist Relegation, da kannst du nicht als Favorit reingehen“, sagt er. Zumindest die Formkurve spricht eher für Bullach. Ober-/Unterhaunstadt gewann in der Rückrunde nur eines von 15 Spielen – gegen Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt, das ohne Punkt abgestiegen ist. Aus den übrigen 14 Partien holte das Team von Trainer Servet Mengili nur drei Punkte. Mit 16 Zählern und 31:93 Toren belegten die Ingolstädter den vorletzten Platz der Bezirksliga Nord. Geiselbullach verpasste den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd dagegen nur knapp.

In den vergangenen Tagen holte sich Held Informationen bei Trainerkollegen aus der Bezirksliga Nord ein. „Wir wollen mutig nach vorne spielen und uns nicht verstecken. Wir wollen auftreten wie in der Rückrunde“, sagt der scheidende Spielertrainer.

Verzichten muss er dabei auf Lukas Böhmländer und Florian Döhler, die beruflich verhindert sind. Wegen der frühen Anstoßzeit und der weiten Anreise fällt für einige Spieler ein halber Arbeitstag weg. Weil die Entscheidung erst im Rückspiel fällt, will Held im Hinspiel aber „nicht auf Teufel komm raus alles riskieren“. (Dirk Schiffner)