Geiselbullach verteidigt den Platz an der Sonne

Der TSV Geiselbullach thront weiter an der Spitze der Kreisliga. Der Liga-Primus hielt sich im Derby vor knapp 300 Zuschauern gegen den SC Maisach schadlos und siegte mit 3:0 (1:0). Da auch Weßling und Moorenweis ihre Pflichtaufgaben erfüllten, bleibt in der Tabelle alles beim Alten. „Das war die richtige Antwort nach dem Weßling-Spiel“, freute sich Bullachs Spielertrainer Stefan Held.

Für Maisachs Trainer Thomas Stehle war der Bullacher Erfolg dagegen nicht so eindeutig. Der 48-Jährige bezeichnete den Spitzenreiter als „spielerisch limitiert.“ Aber auch sein Team geizte mit spielerischen Leckerbissen. „Wir waren vorne zu harmlos“, meinte Stehle. Das Fehlen der Offensivkräfte Adnan Ribo und Kelvin Gomez war deutlich bemerkbar. Einen Torschuss brachten die Maisacher in den 90 Minuten zu Stande. Auch wenn Stehle den Erfolg der Gastgeber klein redete: Die Hausherren waren nahezu über die gesamte Spielzeit das dominantere Team. „Wir haben das Spiel kontrolliert, standen defensiv stabil und haben offensiv Nadelstiche setzen können“, resümierte Held.

Nach 37 Minuten traf Alessandro Einertshofer zur verdienten 1:0-Führung für den TSV. Eine Ecke von Roman Fuchs fand den Kopf von Louis Frank, der das Spielgerät zu Einertshofer beförderte und der ins Tor. „Unsere Standards sind eine echte Waffe“, freute sich Held. Mit dem Pausenpfiff verpasste Frank per Kopf – nach Fuchs-Ecke - das 2:0. Das gelang schließlich Lukas Bründl fünf Minuten nach Wiederbeginn. Der Torjäger fasste sich ein Herz und schlenzte die Kugel aus 15 Metern an SCM-Keeper Michael Pfützner vorbei. Den harmlosen Maisachern fiel nicht viel ein, Bullach machte nicht mehr als nötig. In der hitzigen Schlussphase machte Michael Angermaier schließlich den Deckel drauf (87.).