Geiselbullach verspielt Siegchance im Abstiegskampf

Nach dem dritten Unentschieden in Folge bleibt der TSV Geiselbullach in der Bezirksliga Süd auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga Süd entpuppt sich immer mehr zum Schneckenrennen. Nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden beim VfL Denklingen verharrt der TSV Geiselbullach weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach Punkten rückten Denklingen und Bullach (jeweils 13) an die unmittelbar davor platzierten SV Ohlstadt (1:1 gegen Raisting) und den SV Polling (2:5 in Planegg) heran. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aber weiterhin sechs Zähler.

Mit jeder Menge Optimismus waren die Gelb-Weißen ins Landsberger Hinterland gereist. Doch nach dem dritten Unentschieden in Folge war durchaus Enttäuschung im Lager des Aufsteigers zu spüren. „Es zieht sich wie roter Faden durch die Saison“, ärgerte sich Spielertrainer Stefan Held. „Wir spielen eine gute und eine schwache Halbzeit.“ In der ersten Spielhälfte waren die Hausherren das bessere Team. Held: „Wir haben zu unclever und zu überhastet gespielt.“ Die Hausherren dagegen zwingend. Zunächst hatte der VfL Alu-Pech (28.). Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff zappelte die Kugel im Bullacher Netz. Sowohl bei der Flanke als auch beim Torschuss ließ man den Gegenspieler gewähren.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Florian Menacher (Tegernbach) übernahmen die Gäste das Kommando. Held: „Wir haben das Spiel dominiert. Leider haben wir uns nicht belohnt.“ Reihenweise blieben gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Zumindest der Treffer von Roman Fuchs, der eine Hereingabe des eingewechselten Michael Angermaier verwerten konnte, bescherte den Gelb-Weißen das dritte Unentschieden in Folge.

Die Moral ist in Geiselbullach jedenfalls intakt. Das sollen in den beiden verbleibenden Spielen bis zur Winterpause der SC Olching (8. November) und die U23 des FC Deisenhofen (14. November) zu spüren bekommen. Die Vorfreude aufs Ortsderby ist bereits spürbar. „Da haben wir einiges gutzumachen“, sagte Trainer Stefan Held.