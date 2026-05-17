Geiselbullach verliert gegen Bad Heilbrunn und muss in die Relegation

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den SV Bad Heilbrunn (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Geiselbullachs Niederlage besiegelt den zwölften Tabellenplatz. Nun wartet auf die Mannschaft eine schwere Aufgabe gegen Ober-/Unterhaunstadt.

Nichts für schwache Nerven war der letzte Spieltag der Bezirksliga Süd. Für den TSV Geiselbullach blieb das Happy End jedoch aus. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held verlor ihr Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn mit 0:1 (0:0) und muss damit in die Abstiegsrelegation. Aber selbst ein Sieg hätte den Bullachern nicht gereicht. Der SV Raisting holte beim SV Polling ein 1:1, zudem gewann Deisenhofen II beim MTV München klar mit 4:1. Damit blieb dem TSV nur Rang zwölf.

In der ersten Runde der Relegation trifft Geiselbullach nun auf den TSV Ober-/Unterhaunstadt, den Tabellen-15. der Bezirksliga Nord. Das Hinspiel findet bereits am Dienstag in Ingolstadt statt, das Rückspiel steigt am kommenden Samstag. Um die Klasse zu halten, müssten die Bullacher danach noch eine weitere Runde überstehen.

Gegen einen Gegner, der den Klassenerhalt bereits vor einer Woche gesichert hatte, gelang es den Gelb-Weißen nicht, im Fernduell mit Raisting den nötigen Druck aufzubauen. In der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber zu drei guten Möglichkeiten. „Der letzte Punch nach vorne hat gefehlt“, sagte Held. Auch nach der Pause war Bullach das aktivere Team, das Tor erzielten aber die Gäste. Ein abgefälschter Freistoß von Thomas Pföderl überwand den scheidenden Spielertrainer Stefan Held in der 62. Minute.

Vor der Partie waren neben Held auch Lukas Bründl, der zum TSV Bergkirchen wechselt, Lysander Weiß, den es zum FC Pipinsried zieht, und Lukas Böhmländer, der nach Oberfranken zurückkehrt, verabschiedet worden. Im besten Fall wird das Quartett aber noch viermal das Bullacher Trikot tragen – und noch den Klassenerhalt feiern. (Dirk Schiffner)