Geiselbullach verlässt die Abstiegsplätze nach mühsamem Sieg beim Schlusslicht

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den BCF Wolfratshausen (in Grün). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Geiselbullach gewinnt das Kellerduell in Wolfratshausen. Einwechselspieler drehen die Partie nach dem Rückstand noch.

Erstmals seit dem ersten Spieltag steht der TSV Geiselbullach in der Bezirksliga nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann das Kellerduell beim BCF Wolfratshausen mit 3:1 (0:1) und wurde damit ihrer Favoritenrolle am Ende gerecht. Auf die Siegerstraße bog der Aufsteiger aus dem Olchinger Norden allerdings erst spät ein.

Entsprechend groß war bei Held die Erleichterung nach dem siebten Saisonsieg. Ganz zufrieden war der 31-Jährige aber nicht. Von „fahrlässiger Chancenverwertung“ sprach der zwischen den Pfosten eingesetzte Spielertrainer und zählte insgesamt sechs klare Einschussmöglichkeiten. So machte sich der TSV das Leben selbst schwer – erst recht, als die Gastgeber nach 35 Minuten überraschend in Führung gingen. BCF-Kapitän Patriot Lajqi verwandelte einen Elfmeter zum schmeichelhaften 1:0.

Danach verteidigte der designierte Absteiger den knappen Vorsprung mit allem, was er hatte. Bei manchen der mitgereisten Geiselbullacher Fans wurden Erinnerungen an das Hinspiel wach, als der BCF bei der 3:2-Niederlage des TSV seinen bislang einzigen Saisonsieg geholt hatte.

Diesmal sorgten die Einwechselspieler für die Wende. Nach einer Stunde traf Lysander Weiß, der zuvor bereits zwei Großchancen vergeben hatte, zum verdienten Ausgleich. Danach schlug gleich zweimal ein Lukas zu: Fünf Minuten nach seiner Einwechslung brachte Lukas Böhmländer den TSV in der 80. Minute in Führung, Lukas Bründl machte in der 86. Minute alles klar.

Weil Raisting parallel mit 1:3 gegen Pullach verlor, zog Geiselbullach am direkten Konkurrenten vorbei und steht nun über dem Strich. „Das gibt uns vor der Englischen Woche ein gutes Gefühl“, sagte Held. Bereits am Mittwoch empfängt der TSV im Nachholspiel den SV Waldeck. (Dirk Schiffner)