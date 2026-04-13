Geiselbullach verlässt die Abstiegsplätze: Mühsamer Sieg bei BCF 3:1-Erfolg in Wolfratshausen von Dirk Schiffner · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den BCF Wolfratshausen (in Grün). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Geiselbullach gewinnt das Kellerduell in Wolfratshausen. Einwechselspieler drehen die Partie nach dem Rückstand noch.

Erstmals seit dem ersten Spieltag steht der TSV Geiselbullach in der Bezirksliga nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann das Kellerduell beim BCF Wolfratshausen mit 3:1 (0:1) und wurde damit ihrer Favoritenrolle am Ende gerecht. Auf die Siegerstraße bog der Aufsteiger aus dem Olchinger Norden allerdings erst spät ein. Entsprechend groß war bei Held die Erleichterung nach dem siebten Saisonsieg. Ganz zufrieden war der 31-Jährige aber nicht. Von „fahrlässiger Chancenverwertung“ sprach der zwischen den Pfosten eingesetzte Spielertrainer und zählte insgesamt sechs klare Einschussmöglichkeiten. So machte sich der TSV das Leben selbst schwer – erst recht, als die Gastgeber nach 35 Minuten überraschend in Führung gingen. BCF-Kapitän Patriot Lajqi verwandelte einen Elfmeter zum schmeichelhaften 1:0.