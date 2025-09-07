Geiselbullach verharrt im Tabellenkeller

Der TSV Geiselbullach kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus. Der Aufsteiger unterlag dem TSV Gilching mit 1:2 (1:0)

Der TSV Geiselbullach kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus. Der Aufsteiger unterlag dem TSV Gilching mit 1:2 (1:0). Eine Halbzeit lang durfte der zahlreich mitgereiste Anhang auf einen Punktgewinn hoffen. „In der ersten Halbzeit ist unser Plan komplett aufgegangen“, zeigte sich Spielertrainer Stefan Held zufrieden.

Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, Torchancen konnte sich Gilching allerdings nicht erspielen. Aus einer kontrollierten Defensive versuchten die Bullacher ihrerseits Nadelstiche zu setzen. Mit Erfolg. Nach einer Ecke von Roman Fuchs stieg Abwehrchef Louis Frank am höchsten und nickte zur Führung ein (34.).

Nach der Pause wendete sich das Blatt. Die läuferisch und spielerisch überlegenen Hausherren übernahmen vor knapp 250 Zuschauern nach und nach die Spielkontrolle und belagerten das Geiselbullacher Tor. Die Gelb-Weißen kamen kaum noch aus der eigenen Spielhälfte.

„Wir konnten die Intensität nicht mitgehen“, sagte Held. Die Gilchinger ihrerseits konnten hochkarätiges Personal von der Ersatzbank nachlegen. Zum Beispiel Louis Fleddermann. Dem 21-Jährigen, der in der Jugend beim FC Bayern und der SpVgg Unterhaching spielte, reichten 17 Minuten, um das Spiel im Alleingang zu drehen. Vier Minuten nach seiner Einwechslung glich er aus (73.). Vom Elferpunkt stellte der Gilchinger Joker schließlich auf 2:1 (82.). Vorausgegangen war ein überhartes Einsteigen von Karl Sdzuy an Fleddermann im Strafraum.

Kurz danach war dann auch schon wieder Feierabend für den Neu-Gilchinger. Der souveräne Schiedsrichter David Feistauer (Penzberg) schickte Fleddermann mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen (86.). In der hektischen Schlussphase mühten sich die Bullacher, letztlich aber vergebens.