 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

🗣: Geiselbullach "unfassbar glücklich" – MTV gratuliert Olching

Die Stimmen zum 29. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser
Geiselbullach (gelb) setzte sich im Duell mit Penzberg (grün) durch.
Geiselbullach (gelb) setzte sich im Duell mit Penzberg (grün) durch. – Foto: Tamara Rabuser

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SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Die Saison in der Bezirksliga Süd neigt sich dem Ende zu. Am 29. Spieltag feierte der TSV Geiselbullach einen wichtigen Sieg und Olching wurde gegen den MTV Meister. Die Stimmen zu den Spielen.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
6
1
Abpfiff

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir haben durch das Spiel am Donnerstag unheimlich viele Körner liegen lassen. Mit einem freien Tag mussten wir gleich nach Olching, was natürlich eine große Herausforderung ist. Aufgrund von Verletzungen und Urlauben haben rund zehn Spieler gefehlt.

Wir wollten dieses Highlight mitnehmen und ihnen das Leben so schwer wie möglich machen – das ist uns leider nicht gelungen. Olching war natürlich heiß darauf, die Meisterschaft und den Aufstieg einzutüten. Das haben sie überzeugend gemacht. Dementsprechend gratulieren wir und sind froh, dass es für uns um nichts mehr geht.“

Sa., 09.05.2026, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1
2

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Wir gewinnen unser Spiel gegen den FC Penzberg mit 2:1 und sind unfassbar glücklich über diesen Erfolg.

Gegen ein Team mit sehr viel individueller Klasse haben wir uns 60 Minuten sehr schwer getan und mussten viele gute Offensiv Situationen von Penzberg überstehen. In einigen Situation war in diesem Spiel auch das Glück auf unserer Seite, weshalb wir auch mit dem 0:0 in der Halbzeit sehr zufrieden waren.

In der zweiten Halbzeit konnte Penzberg auch völlig verdient das 1:0 machen und hätten auch noch eines draufsetzen können. Ab Minute 60 konnten wir uns mehr und mehr aus dem Druck lösen und erzielen durch einen Standard den Ausgleich.

Anschließend sind auch wir zu zwei sehr guten Chancen gekommen, die allerdings noch nicht zum Erfolg geführt haben. Nach einem Abstoß von Penzberg, konnten wir den Ball direkt wieder zurück spielen und Lysander Weiß konnte zur 2:1 Führung vollstrecken.

Am Ende war es eine Willensleistung und die körperliche Fitness die uns über das Spiel getragen hat."

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
0
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
2
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
3
1

Gestern, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Polling
SV PollingSV Polling
6
1
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1
0
Abpfiff