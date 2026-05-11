🗣: Geiselbullach "unfassbar glücklich" – MTV gratuliert Olching

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir haben durch das Spiel am Donnerstag unheimlich viele Körner liegen lassen. Mit einem freien Tag mussten wir gleich nach Olching, was natürlich eine große Herausforderung ist. Aufgrund von Verletzungen und Urlauben haben rund zehn Spieler gefehlt.

Wir wollten dieses Highlight mitnehmen und ihnen das Leben so schwer wie möglich machen – das ist uns leider nicht gelungen. Olching war natürlich heiß darauf, die Meisterschaft und den Aufstieg einzutüten. Das haben sie überzeugend gemacht. Dementsprechend gratulieren wir und sind froh, dass es für uns um nichts mehr geht.“

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Wir gewinnen unser Spiel gegen den FC Penzberg mit 2:1 und sind unfassbar glücklich über diesen Erfolg.

Gegen ein Team mit sehr viel individueller Klasse haben wir uns 60 Minuten sehr schwer getan und mussten viele gute Offensiv Situationen von Penzberg überstehen. In einigen Situation war in diesem Spiel auch das Glück auf unserer Seite, weshalb wir auch mit dem 0:0 in der Halbzeit sehr zufrieden waren.

In der zweiten Halbzeit konnte Penzberg auch völlig verdient das 1:0 machen und hätten auch noch eines draufsetzen können. Ab Minute 60 konnten wir uns mehr und mehr aus dem Druck lösen und erzielen durch einen Standard den Ausgleich.

Anschließend sind auch wir zu zwei sehr guten Chancen gekommen, die allerdings noch nicht zum Erfolg geführt haben. Nach einem Abstoß von Penzberg, konnten wir den Ball direkt wieder zurück spielen und Lysander Weiß konnte zur 2:1 Führung vollstrecken.

Am Ende war es eine Willensleistung und die körperliche Fitness die uns über das Spiel getragen hat."