Geiselbullach startet gegen Waldeck-Obermenzing die Mission Klassenerhalt

Geiselbullachs Alessandro Einertshofer (am Ball). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Das Ziel ist klar: direkter Klassenerhalt. Aktuell stehen die Gelb-Weißen drei Punkte hinter der Nichtabstiegszone auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Held bleibt trotzdem zuversichtlich: „Die Mannschaft hat die Qualität. Auch die Einstellung stimmt mich optimistisch.“ Für den Spielertrainer, der zum Saisonende aufhört, ist es die letzte Rückrunde zwischen den Bullacher Pfosten.

So früh wie noch nie startet der TSV Geiselbullach ins Fußballjahr. Zum Auftakt nach der Winterpause empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held am Samstag um 13 Uhr den SV Waldeck-Obermenzing im Stadion an der Schulstraße. „Wir brauchen mehr Punkte als in der Hinrunde“, gibt Held die Richtung für die kommenden Wochen vor.

Langzeitverletzte kehren zurück

In der Vorbereitung kehrten mit Maximilian Morstein und Maximilian Lutter zwei Langzeitverletzte ins Mannschaftstraining zurück. Insgesamt zeigte sich Held mit den sechs Wochen zufrieden, auch wenn in der zweiten Phase eine Krankheitswelle den Rhythmus störte. „Zum Ende der Vorbereitung waren wir dann gut in Schuss“, sagte Held – zuletzt untermauerte Geiselbullach das auch mit dem 5:0 im Sparkassenpokal gegen die SpVgg Wildenroth auf dem Kunstrasen in Emmering.

Das Hinspiel gegen Waldeck war für die Bullacher am fünften Spieltag der erste Saisonsieg. „Da waren wir giftig. Waldeck ist eine Mannschaft, die eher über das Spielerische kommt – ihnen liegt unsere körperliche und kämpferische Spielweise eher nicht“, erinnert sich Held. Verzichten muss er am Samstag auf Florian Peters (krank) und Lukas Bründl (Rückenprobleme).