Geiselbullach schlägt Ohlstadt 4:2 – Torjäger Weiß verletzt?

Der TSV Geiselbullach (in Grau) im Spiel gegen den SV Ohlstadt (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV bleibt im Abstiegskampf an Raisting dran. Doch der Doppeltorschütze humpelte vom Platz. Wie schwer ist die Verletzung?

Der TSV Geiselbullach darf weiter auf den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga hoffen. Am Freitag gewann die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held das Kellerduell gegen den SV Ohlstadt mit 4:2 (1:1).

Bei bestem Fußballwetter sahen die knapp 140 Zuschauer allerdings eher ein mittelmäßiges Spiel. Mit dem Ergebnis zeigte sich Held zufrieden, mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt. „Heute hat die Intensität gefehlt. Nach vorne waren wir zu ungenau“, sagte der Spielertrainer. Zudem habe man den Gegner mit teils haarsträubenden Fehlern in der Defensive immer wieder stark gemacht.

So auch beim 0:1 durch Ohlstadts Torjäger Maximilian Schwinghammer in der 20. Minute. Doch auch Geiselbullach hat mit Lysander Weiß einen Stürmer, der enge Spiele entscheiden kann. Mit einem Doppelpack in der 38. und 58. Minute drehte er die Partie zugunsten der Gastgeber. Ein weiterer Fehler in der Bullacher Hintermannschaft brachte die Gäste allerdings noch einmal zurück. Ohlstadt glich in der 73. Minute zum 2:2 aus.

Die Antwort ließ diesmal aber nicht lange auf sich warten. Im direkten Gegenzug stellte Jens Bürger auf 3:2 für den TSV. Danach brachten die Gelb-Weißen das Spiel deutlich entschlossener zu Ende. Nach einem Foul von Klaus Zach an Karl Sdzuy zeigte Schiedsrichter Maximilian Biertümpel aus Baldham auf den Punkt. Der kurz zuvor eingewechselte Florian Döhler verwandelte den Elfmeter in der 85. Minute sicher zum 4:2.

Bitter war aus Bullacher Sicht nur die Schlussphase: Torjäger Weiß humpelte verletzt vom Feld. Held hofft, dass es nichts Ernstes ist. „Er ist einfach extrem kaltschnäuzig vor dem Tor“, sagte er über den Doppeltorschützen. (Dirk Schiffner)