🗣: Geiselbullach „muss sich steigern" – Sommerkick beim MTV

Konnte gegen Ohlstadt drei Punkte einfahren: Der TSV Geiselbullach. – Foto: Dieter Metzler

Am Sonntag schauten vermutlich alle Augen nach Planegg. Mit einem Sieg beim SVP hätte der SC Olching die Meisterschaft im Topspiel einfahren können. Doch es kam alles anders. In Gilching stieg das Verfolgerduell - mit einem deutlichen Ende. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.

Der TSV Geiselbullach konnte im Kampf um den direkten Klassenerhalt wichtige drei Punkte sammeln. Durch den Treffer von Maximilian Schwinghammer ging der SV Ohlstadt aber zunächst in Führung (21.). Noch vor dem Seitenwechsel konnte Lysander Weiß ausgleichen (38.), nach einer Stunde drehte Weiß die Partie selbstständig auf den Kopf. Auf den Ausgleichstreffer von Schwinghammer (74.) hatte Jens Bürger nur zwei Zeigerumdrehungen später die perfekte Antwort parat. Kurz vor Schluss entschied Florian Döhler die Partie vom Punkt. Geiselbullach hat aktuell nur noch einen Zähler Rückstand auf den SV Raisting und das sichere Ufer, Ohlstadt muss in die Abstiegs-Relegation.

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Der Sieg geht insgesamt völlig in Ordnung. Meine Mannschaft hatte mehr vom Spiel und die besseren Aktionen. Die ganz große Intensität hat gefehlt und wir haben den Gegner mit zwei Defensivfehlern überhaupt erst ins Spiel gebracht. Wir müssen uns in der nächsten Woche steigern, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen."

Der VfL Denklingen schlägt den MTV 1879 München und sammelt wertvolle Zähler im Abstiegskampf. Mann des Tages war Hannes Rambach, der die Gäste mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase auf die Siegerstraße brachte (5. und 11.). Im weiteren Spielverlauf behauptete Denklingen den frühen Vorsprung und brachte die Führung über die Zeit. Durch den Sieg wahrt sich der VfL die Chance auf den direkten Klassenerhalt, dafür müssen in den nächsten Spielen aber weitere Punkte her.

MTV 1879 München – VfL Denklingen 0:2

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Mario Erb, Moritz Schlehe, Franz Mullai (56. Erdem Durdu), Philipp Skodic (76. Noail Kado), Elsjan Duraj (63. Jan Zeugner), Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (46. Simon Knecht), Erion Suljejmani

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler, Manuel Waibl, Lukas Greif (87. Simon Ried), Jannik Ulsamer, Hannes Rambach (80. Andreas Schleich), Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (71. Raphael Zwerschke), Dominik Karg

Tore: 0:1 Hannes Rambach (5.), 0:2 Hannes Rambach (11.)

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir befinden uns in einer paradoxen Situation: auf der einen Seite genießen wir es Bezirksliga zu spielen, auf der anderen Seite geht es tabellarisch für uns um gar nichts mehr. In den letzten fünf Jahren waren wir in den letzten Wochen der Saison immer extrem gefordert, daher genießen wir es aktuell sogar etwas.

Die Mannschaft hat sich an diesem Wochenende etwas zurückgenommen. Der Großteil hat sich auf ein Festival nach Hamburg verabschiedet, was uns vor große Herausforderungen gestellt hat. Wir haben trotzdem versucht, alles reinzuwerfen. Leider hat man in dem Sommerkick gemerkt, dass bei uns die Luft raus ist. Denklingen war uns in allen Belangen überlegen. Wir nehemen das jetzt so hin und genießen, dass es für uns um Nichts mehr geht. Gratulation an Denklingen und alles Glück in der Relegation."

Spiele am Sonntag

Der FC Deisenhofen II hat eine Überraschung beim SV Waldeck Obermenzing und damit auch den vorzeitigen direkten Klassenerhalt verpasst. Dieser ist der Bayernliga-Reserve dennoch nur noch theoretisch zu nehmen. Für Obermenzing ist der Zug in Richtung Aufstieg trotz des Dreiers schon lange abgefahren. Den goldenen Treffer erzielte Christoph Seizinger bereits in der Anfangsphase. SV Waldeck Obermenzing – FC Deisenhofen II 1:0

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Marco Stowasser, Christian Hercog (61. Filip Vnuk), Florian Seizinger (61. Joel Arthur), Abbas Syed Hassan, Erion Rexhepi (61. Nils Witte), Franz Huppert, Hüseyin Ceker, Florian Graf, Christoph Seizinger (81. Philipp Kaiser), Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic (18. Eren Özbek), Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (86. Vegas Niederdorfer), Niklas Sagner, Sebastian Geigenberger, Jonas Rogalski, Lukas Blauensteiner (59. Florian Bosch), Evrad Ngeukeu (59. David Hoffmann), Jonas Herrmann (73. Marco Bisignano), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell

Tore: 1:0 Christoph Seizinger (5.)

Alles war hergerichtet für die Meisterfeier des SC Olching: Doch der Tabellenführer ging ausgerechnet im absoluten Topspiel beim ersten Verfolger SV Planegg-Krailling überraschend und deutlich mit 1:4 unter. Damit ist der direkte Aufstieg des SCO nicht nur verschoben worden, sondern der Aufstiegskampf plötzlich wieder offen. Der SVP ist mit dem Ausrufezeichen wieder auf Tuchfühlung mit dem Spitzenreiter und liegt nur noch zwei Punkte dahinter. Aber: Olching hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Bereits zur Pause deutete sich an, dass Olching seine Meisterfeier doch nicht schon am Sonntag austragen könnte. Dario Matijevic brachte Planegg nach 36 Minuten in Führung. Zehn Minuten nach Start der zweiten Hälfte legte der Torschütze nach. Olching zeigte sich vom klaren Rückstand nur bedingt geschockt. Denn im Anschluss wurde es noch einmal spannend. Kerem Kavuk verkürzte nach fast genau einer Stunde. Die Entscheidung fiel dann in der Schlussphase. Aleksander Demonjic stellte nach 83 Zeigerumdrehungen den alten Abstand wieder her. Tief in der Nachspielzeit schnürte auch er seinen persönlichen Doppelpack. Der Treffer vom Punkt war zugleich auch der Endstand. SV Planegg-Krailling – SC Olching 4:1

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Mirza Zahirovic, Momko Kojic (69. Stefan Mikerevic), Leonardo Lajqi (75. Tino Pticar), Amani Mbaraka, Andrej Skoro, Ante Kraljevic (86. Matej Bonic), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (77. Valentino Gavric), Fabijan Podunavac (60. Aldin Ahmetovic) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth (75. Elias Schaffer), Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (60. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (81. Marco Kossi), Omer Grbic (81. Luka Batarilo-Cerdic) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Farras Fathi (München)

Tore: 1:0 Dario Matijevic (36.), 2:0 Dario Matijevic (55.), 2:1 Kerem Kavuk (61.), 3:1 Aleksander Demonjic (83.), 4:1 Aleksander Demonjic (90.+6 Foulelfmeter)

Der 1. FC Penzberg hat sich im Verfolgerduell gegen den TSV Gilching, das jedoch keine Auswirkungen mehr auf das Aufstiegsrennen haben wird, klar durchgesetzt. Florian Langenegger brachte die Gäste nach etwas mehr als einer Viertelstunde auf die Siegerstraße. Ugurkan Verep legte unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach. Nach weniger als einer Stunde war die Partie final entschieden. Fatih Kocyigit machte den dritten Treffer für Penzberg, zugleich auch der Endstand.

TSV Gilching-Argelsried – 1. FC Penzberg 0:3

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (60. Timon Winzen), Lucas Häusler, Felix Sambs, Maximilian König (60. Tim Dieckmann), Quirin Wiedemann, Marco Brand, Maximilian Karl (60. Jannik Kraus), Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf (53. Louis Fleddermann), Leander Kraus - Trainer: Christian Rodenwald

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner, Efe Kurtar, Florian Langenegger, Ugurkan Verep (86. Simon Voß), Murat Ersoy (25. Maximilian Bauer), Samir Neziri, Fatih Kocyigit, Denis Grgic - Trainer: Maximilian Bauer

Tore: 0:1 Florian Langenegger (16.), 0:2 Ugurkan Verep (44.), 0:3 Fatih Kocyigit (58.)

Spiele am Samstag