Geiselbullach kassiert Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit

2:2 endete die Bezirkliga-Partie zwischen dem TSV Geiselbullach und Bad Heilbrunn. Der Ausgleichstreffer für die Gäste fiel in der Nachspielzeit.

Geiselbullach - Der TSV Geiselbullach kommt im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd nicht wirklich vom Fleck. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held kam beim SV Bad Heilbrunn nicht über ein 2:2 (0:0)-Unentschieden hinaus. Ärgerlich: Der Ausgleichstreffer für die Gastgeber fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Schiedsrichter Felix Brandstätter (Zamdorf) pfiff die Partie danach gar nicht mehr an. „Das ist sehr bitter“, sagte Held. „Im Moment fühlt es sich wie eine Niederlage an.“ Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin sechs Punkte, der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz wurde zumindest auf acht Zähler ausgebaut. Mit ein wenig mehr Abstand betrachtet, stufte Held die Punkteteilung dann doch als „leistungsgerecht“ ein.

Die Bullacher kamen gut ins Spiel. „Wir waren das dominantere Team“, meinte Held. „Leider haben wir unsere Torchancen zu unclever ausgespielt.“ In den letzten zehn Minuten vor der Pause waren dann die Hausherren am Drücker. In dieser Phase bewahrte Held sein Team vor einem möglichen Rückstand. In der zweiten Spielhälfte nahm die Partie dann an Fahrt auf. Die Bad Heilbrunner Führung nach 61 Minuten glich Louis Frank drei Minuten später aus. Nach einer Ecke von Roman Fuchs stieg der Abwehrriese am höchsten und nickte ein. Nachdem der TSV in der zweiten Halbzeit einige gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt ließ, durfte der mitgereiste Anhang dann doch noch jubeln. Der kurz zuvor eingewechselte Florian Döhler traf in der 85. Minute zum 2:1 für die Bullacher. Der Sieg schien zum Greifen nahe, doch die Hausherren schlugen spät zurück.

Mit 12 Punkten beenden die Gelb-Weißen die Hinrunde als Tabellenvorletzter. „Wir haben zu viele Punkte hergeschenkt“, lautete Helds Fazit. Immer wieder habe die Cleverness gefehlt. Doch beim Aufsteiger bleibt man optimistisch.