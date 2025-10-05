Geiselbullach jubelt über den ersten Dreier im eigenen Stadion

Der TSV Geiseibullach kann zu Hause noch gewinnen: Gegen den SV Raisting siegte der Aufsteiger mit 2:1. Und das, dank einer starken Leistung.

Geiselbullach - Es geht doch: Im sechsten Anlauf gelang dem TSV Geiselbullach endlich der erste Heimsieg. Der Aufsteiger besiegte den SV Raisting mit 2:1 (2:0). „Heute bin ich sehr zufrieden“, jubelte Spielertrainer Stefan Held. Mit Geiselbullach müsse man immer rechnen. „Wir geben uns nicht auf. Die Niederlagen werfen uns nicht um.“

Luklas Bründl und Lysander Weiß erzielten vor der Pause die Treffer für den TSV, den Gästen gelang in der zweiten Spielhälfte lediglich noch der Anschlusstreffer. In der Tabelle rückten die Gelb-Weißen bis auf drei Zähler an die Nichtabstiegszone heran.

In der ersten Spielhälfte waren die Hausherren das dominantere Team. „Das war die beste Halbzeit bisher überhaupt. Mega souverän“, sagte Held zufrieden. „Wir haben das Tempo bestimmt, hatten den Gegner komplett im Griff, haben keinen Torschuss zugelassen.“ Und in der Offensive zeigten die Geiselbullacher die Zähne. Nach einem katastrophalen Abwehrschnitzer des SV Raisting schob der hellwache Lukas Bründl zur frühen Führung ein (9.). Danach beherrschte der TSV das Spielgeschehen. Anders als zuletzt stand man dem Gegner nah auf den Füßen und ließ nichts zu. Nach vorne konnte man immer wieder feine Nadelstiche setzen. Doch spätestens bei Raistings Keeper Urban Schaidhauf war Endstation. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff von Referee Jakob Wagner (Zuchering) erhöhte Lysander Weiß nach einem fast schon lehrbuchreifen Spielzug auf 2:0.

Nach der Pause übernahmen die Gäste zunächst das Kommando und verkürzten nach 50 Minuten durch Marius Suchanoff auf 2:1. Doch anders als zuletzt, als man zweimal einen 2:0-Vorsprung herschenkte, fiel die Held-Crew diesmal nicht auseinander und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Und das durchaus spielerisch. Nach dem man die Raistinger Drangphase und den „Nackenschlag“ (Held) überstanden hatte, plätscherte das Spiel vor sich hin. Ernsthaft in Gefahr geriet der dritte Bullacher Saisonsieg nicht mehr.