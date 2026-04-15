Geiselbullach im Abstiegskampf: Voller Motivation in „Menzinger Woche“

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held mit seinen Spielern. – Foto: Maximilian Merkl

Der TSV Geiselbullach ist erstmals seit Saisonbeginn vom Abstiegsplatz weg. Nun stehen zwei wichtige Heimspiele gegen Menzinger Vereine an.

Erstmals seit dem ersten Spieltag steht der TSV Geiselbullach nicht auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga. Das Torverhältnis gegenüber dem SV Raisting ist zwar schlechter, doch das zählt im Falle von Punktgleichheit nicht. Ausschlaggebend ist der direkte Vergleich – und da haben die Bullacher dank des 2:1-Hinspielerfolgs aktuell die Nase vorn.

Bevor es am nächsten Wochenende zum Rückspiel gegen Raisting kommt, steht für die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held zunächst aber die „Menzinger Woche“ auf dem Programm. Heute Abend, 19.30 Uhr, gastiert der SV Wal㈠deck-Obermenzing im heimischen Stadion an der Schulstraße, am Samstag kommt dann der SV Untermenzing. „Wir wollen uns nicht auf den guten Leistungen der letzten Wochen ausruhen“, sagte Held. Vielmehr wolle man Druck auf Raisting ausüben.