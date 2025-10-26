 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
TSV Geiselbullach Neu-esting kassiert kurz vor Schluss noch den Ausgleich
TSV Geiselbullach Neu-esting kassiert kurz vor Schluss noch den Ausgleich – Foto: Dieter Metzler

🗣: Geiselbullach findet Remis » extrem bitter« – SVU lobt Gegner

Die Stimmen des 15. Spieltags der Bezirksliga Oberbayern Süd

BZL Oberbayern Süd

Der TSV Geiselbullach Neu-Esting kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich zum 2:2 und muss sich mit einem Remis zufriedengeben. Untermenzing holt einen Rückstand von 1:3 auf und beendet die Partie mir 4:3 Toren.

Geiselbullach spielt »extrem bitteres« Remis

Gestern, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
2
2
Abpfiff

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach Neu-Esting:»Natürlich ist es extrem bitter, mit der allerletzten Aktion des Spiels noch den 2:2-Ausgleich zu kassieren. Deshalb fühlt es sich auch eher wie eine Niederlage als wie ein Punktgewinn an. Betrachtet man das gesamte Spiel, ist das Unentschieden aber wohl gerecht. Wir sind richtig gut gestartet, haben die erste halbe Stunde dominiert. Danach ist Bad Heilbrunn besser ins Spiel gekommen und hatte kurz vor der Pause noch einige gute Chancen. In der ersten Halbzeit hätten auf beiden Seiten Tore fallen können.

Nach dem Seitenwechsel war es dann genau umgekehrt: Bad Heilbrunn kam stark aus der Kabine, hat sich erneut Möglichkeiten erspielt, aber unsere Einwechslungen haben für frischen Wind gesorgt und das Spiel entscheidend beeinflusst. Wir konnten die Partie drehen, hatten zudem noch zwei Abseitstore und einen Lattentreffer. Das 2:1 war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Umso ärgerlicher ist es, dass wir in der letzten Aktion des Spiels noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Das tut uns in unserer aktuellen Tabellenlage natürlich weh, weil wir die Punkte dringend gebraucht hätten. Trotzdem richten wir den Blick nach vorne: Wenn wir gegen Denklingen genauso auftreten wie in den letzten beiden Spielen, gehen wir optimistisch in die Partie und wollen dort unseren Dreier holen.«

Untermenzing dreht Partie gegen Ohlstadt nach 1:3 Rückstand

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
3
4
Abpfiff

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir konnten heute in Ohlstadt mit 4:3 gewinnen. Die Gastgeber haben ein ordentliches Spiel gemacht, sie wissen, wie sie ihre Stärken ausspielen und ihren Unterschiedsspieler vorne in Szene setzen, der dann auch drei Tore macht. Zur Pause lagen wir mit 1:3 zurück. Zur zweiten Halbzeit haben wir zweimal umgestellt, waren danach vor allem gegen den Ball deutlich präsenter und besser im Spiel. Mit dem Abschlussglück, was uns in der ersten Hälfte noch gefehlt hat, konnten wir die Partie schließlich drehen. Jetzt verabschieden wir uns mit 24 Punkten aus der Hinrunde und freuen uns auf die kommenden drei Spiele, die wir genauso engagiert angehen wollen, wie wir es zuletzt getan haben.«

Alle weiteren Partien:

Heute, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
3
2
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
0
4
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
7
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Polling
SV PollingSV Polling
0
0
Abpfiff

Aufrufe: 026.10.2025, 19:15 Uhr
