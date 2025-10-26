🗣: Geiselbullach findet Remis » extrem bitter« – SVU lobt Gegner

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach Neu-Esting:»Natürlich ist es extrem bitter, mit der allerletzten Aktion des Spiels noch den 2:2-Ausgleich zu kassieren. Deshalb fühlt es sich auch eher wie eine Niederlage als wie ein Punktgewinn an. Betrachtet man das gesamte Spiel, ist das Unentschieden aber wohl gerecht. Wir sind richtig gut gestartet, haben die erste halbe Stunde dominiert. Danach ist Bad Heilbrunn besser ins Spiel gekommen und hatte kurz vor der Pause noch einige gute Chancen. In der ersten Halbzeit hätten auf beiden Seiten Tore fallen können.

Nach dem Seitenwechsel war es dann genau umgekehrt: Bad Heilbrunn kam stark aus der Kabine, hat sich erneut Möglichkeiten erspielt, aber unsere Einwechslungen haben für frischen Wind gesorgt und das Spiel entscheidend beeinflusst. Wir konnten die Partie drehen, hatten zudem noch zwei Abseitstore und einen Lattentreffer. Das 2:1 war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Umso ärgerlicher ist es, dass wir in der letzten Aktion des Spiels noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Das tut uns in unserer aktuellen Tabellenlage natürlich weh, weil wir die Punkte dringend gebraucht hätten. Trotzdem richten wir den Blick nach vorne: Wenn wir gegen Denklingen genauso auftreten wie in den letzten beiden Spielen, gehen wir optimistisch in die Partie und wollen dort unseren Dreier holen.«

Untermenzing dreht Partie gegen Ohlstadt nach 1:3 Rückstand