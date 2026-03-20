Geiselbullach fährt „mit breiter Brust" zum SV Pullach

Die Fußballer des TSV Geiselbullach. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Spielertrainer Stefan Held fährt mit breiter Brust zum SV Pullach. Es ist das erste von zwei schweren Spielen für den TSV Geiselbullach.

Ein Sieg, eine Niederlage – der Start des TSV Geiselbullach ins Frühjahr liest sich ordentlich. Bevor am Ostersonntag das Kellerduell gegen den SV Polling ansteht, warten auf die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held allerdings noch zwei echte Brocken. Den Anfang macht am Samstag um 14 Uhr das Auswärtsspiel beim SV Pullach, in der kommenden Woche folgt dann der TSV Gilching.

Held zeigt sich selbstbewusst. „Wir fahren mit viel Selbstvertrauen und einer breiten Brust nach Pullach“, sagt der 31-Jährige. Auch eine „sehr gute Trainingswoche“ stimme ihn optimistisch. Fehlen werden nur Karl Sdzuy, Marc Egenhofer und Lukas Bründl. Einen Stammplatz habe laut Held aber ohnehin nur einer – er selbst. „Keiner kann sich sicher sein“, sagt der Spielertrainer über den Konkurrenzkampf.