Geinsheim pfeift ,,auf letztem Loch" Gruppenligist sehnt vor dem Derby in Nauheim Winterpause herbei +++ VfR sieht Spielplan als Nachteil

Noch übler hat es die Nauheimer erwischt. Jonas Schuster aus dem Trainergespann mit Markus Cube kündigt an, drei, vier Spieler aus dem zweiten Team der Blau-Weißen zu nominieren: „Sonst würden wir keine Mannschaft zusammengekommen.“ In dieser Woche hat sich beim Ligazwölften auch noch Yasin Kapucu verletzt. Die Verletzung von Torjäger Norman Harth hat sich als Riss des vorderen Kreuzbands erwiesen. Niklas Thar und Jan Gerlach stehen wieder zur Verfügung.

VfR will den Dreier vor der Winterpause

Nach der vermeidbaren 2:3-Niederlage vor zwei Wochen beim Spitzenreiter 1. FCA 04 Darmstadt tritt der VfR Groß-Gerau am Sonntag (14.30 Uhr) bei der FSG Riedrode an. Das Ziel für die Partie auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Riedrode ist klar: „Wir wollen unbedingt mit einem Dreier in die Winterpause“, sagt Driton Kameraj klar. Der Sportliche Leiter sieht den VfR dabei allerdings im Nachteil, da seine Mannschaft in den vergangenen vier Wochen nur zweimal im Einsatz war. „Der Spielplan in den letzten vier Wochen ist unglücklich für uns.“ Obwohl die Gastgeber in den vergangenen fünf Begegnungen nur zwei Punkte errangen und 0:6-Niederlagen bei RW Walldorf und SG Langstadt/Babenhausen hinnehmen mussten, erwartet Kameraj eine unangenehme Aufgabe. Schließlich stünden erfahrene Spieler im Kader des Gegners, „die jederzeit eine Partie alleine entscheiden können“. Groß-Gerau hat weiterhin einige kranke Spieler, die im Training fehlen.