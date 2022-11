Geinsheim: Interne Lösung in Geisenheim Coach der zweiten Mannschaft ist raus+++A-Jugend soll aushelfen



Der Impuls sei aus der Mannschaft gekommen, nicht vom Vorstand, erläutert 08-Vorsitzender Harald Lohr. Bis zur Winterpause, die nach dem Heimspiel gegen den FSV Taunusstein (So., 15 Uhr) beginnt, ist mit Christian Hartmann (vormals Obländer) ein 08-Insider in der Rolle des Spielertrainers aushilfsweise eingesprungen. „Wir sind auf der Suche. Die gestaltet sich aber schwierig“, lässt Lohr offen, ob bereits im Winter oder zur neuen Runde ein neuer Coach kommt. Als Hoffnungsträger sieht er die A-Jugendlichen an, die im verbliebenen Männerteam bereits Erfahrungen im Aktivenlager sammeln können. Das große Ziel: 2023/24 mit der Ersten in der A-Liga wieder Stabilität erlangen.