Geinsheim feiert mit Freibier SV 07 will am letzten Spieltag den Ligaerhalt zelebrieren +++ Ginsheim und Büttelborn verlassen die Liga von Marc Schüler · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Freibier! Der SV 07 Geinsheim freut sich auf seinen Saisonabschluss. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Region. Richtig feiern möchte der SV 07 Geinsheim am letzten Spieltag der Gruppenliga. Auf dem heimischen Platz empfängt das Team am Sonntag um 15 Uhr den SV 1945 Groß-Bieberau. Nach einer starken Rückrunde und mit dem unlängst gesicherten Klassenerhalt wollen die Schwarz-Gelben die Saison mit einem Heimsieg und dem Erreichen der 40-Punkte-Marke abschließen. „Nach Spielende wird gemeinsam gefeiert. 100 Liter Freibier vom Fass gibt es für Alle, dazu werfen wir den Grill an, haben Kuchen und weitere kalte Getränke“, freut sich der sportliche Leiter Stuart Martinez.

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Platz zwölf ist es für Geinsheim, nachdem das Team in der Hinrunde lange das Tabellenschlusslicht war, ehe die Mannschaft gemeinsam das Ruder herumriss. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit 3:3, über ein ähnlich torreiches Spiel mit besserem Ende für Geinsheim würden sich die meisten der Zuschauer am Sonntag sicher freuen. So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 15:00 PUSH Ebenfalls von seinen Fans auf dem eigenen Platz wird sich Dersim Rüsselsheim aus der Spielzeit 2025/26 verabschieden. Dabei gilt es noch einmal ein Erfolgserlebnis zu feiern, nachdem das Team in den vergangenen Wochen den Platz in der Aufstiegsrelegation verspielte und vergangenes Wochenende sogar den FC Fürth noch vorbeiziehen lassen musste. Da es für Rüsselsheim um nichts anderes als einen ordentlichen Abschluss dieser Saison noch geht, könnte dies für Gegner Bensheim am Sonntag (15 Uhr) eine Chance sein. Denn der FC 07 könnte mit einem Sieg und einer Niederlage des SV Fürth die beste Chance auf den Klassenerhalt haben. Mit 2:0 siegte Dersim im Hinspiel.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach VfB Ginsheim VfB Ginsheim 15:00 live PUSH

Für den feststehenden Meister VfB Ginsheim steht am Sonntag (15 Uhr) zum Abschluss die Fahrt zum Absteiger FC Alsbach auf dem Programm. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr, lediglich Alsbach könnte nochmal motiviert sein, sich nach einer schlechten Saison gegen den Gruppenliga-Meister zu behaupten. 3:0 siegte Ginsheim im Hinspiel.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn TSV Altheim TSV Altheim 15:00 PUSH