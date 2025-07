Geinsheim: Die Saison soll SV 07 keine Nerven kosten

„Deniz Celik kam mit Anfang 20 nach Geinsheim und geht nun als Leistungsträger zurück zu Dersim Rüsselsheim. Sein Tempo, seinen Ehrgeiz und Abschluss, seine Kabinenpräsenz werden wir vermissen“, sagt Mittelfeldmann Stuart Martinez. Auch David Ulrich nahm Abschied vom SV 07 und beendete seine aktive Karriere nach 233 Spielen für die Gelb-Schwarzen – er wird Trainer der SG Wolfskehlen-Leeheim in der Kreisliga A. „Als zweiter Kapitän und Identifikationsfigur ein ganz wichtiger Spieler und Vorbild.“ Hung Ngo zieht es nach fünfeinhalb Jahren in Geinsheim weiter zur SG Trebur-Astheim, genauso wie Norman Harth, der in den abschließenden fünf Begegnungen der abgelaufenen Spielzeit fünf Treffer erzielte.

Im Sturm hofft Martinez auf die gute Entwicklung von Rückkehrer Imran Alikhani. Der Stürmer war vor drei Jahren für eine Saison in Geinsheim, ehe er sich der SKG Bauschheim anschloss. „Er hat eine hervorragende Entwicklung genommen und schoss in Bauschheim vergangene Saison in 28 Spielen 26 Tore. Wir freuen uns, dass er wieder bei uns ist.“ Nico Zimolong kommt aus der A-Jugend des VfR Groß-Gerau. „Als Stoßstürmer ist er ein Typ wie David Ulrich. Er muss nur herangeführt werden und Erfahrung sammeln.“ Tom Wiesenäcker wird aus der Zweiten Mannschaft hochgezogen.

Im Mittelfeld soll zukünftig David Seidel wirbeln, der beim VfR Groß-Gerau II in der Kreisoberliga sein Talent bewiesen hat. „Er hat uns im Training sofort begeistert“, lobt Martinez. Vom Liga-Konkurrenten SKV Büttelborn kommen Leon Jung (Abwehr), Luis Haus (pausierte zuletzt) und Kevin Bender (Mittelfeld) zum SV 07. „Luis Haus wohnt in Geinsheim und hatte eine Pause eingelegt. Er wollte wieder spielen und kam auf uns zu. Leon Jung hatte mit uns schon Berührungspunkte und Kevin Bender war in der Geinsheimer Jugend. Alle drei haben Erfahrung in der Gruppenliga“, sagt Martinez.

Einstelliger Tabellenplatz als Saisonziel

Mehr als 20 Feldspieler hat Geinsheim im Kader, Martinez hofft auf einen gesunden Konkurrenzkampf. „Wir achten bei unseren Neuzugängen auf die fußballerische Qualität und, dass sie in den Verein und das Vereinsleben passen. Wir wollen unser gesundes Mannschaftsgefüge behalten, denn unser Kollektiv hat uns schon immer stark gemacht“, so der Geinsheimer.

Als Saisonziel strebt Martinez einen einstelligen Tabellenplatz an. „Wir erwarten wieder eine sehr enge Gruppenliga. Aufsteiger VfB Ginsheim ist stark, der FC Fürth hat sich verstärkt. Auch Ober-Roden, Viktoria Griesheim und Fehlheim sind als Favoriten zu nennen. Wir müssen uns aber vor niemandem verstecken und werden sehen, was am Ende rauskommt.“