"Geiles Gefühl": ASV Dachau steht in der Aufstiegsrelegation

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau dürfen weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen: Sie stehen in der Relegation.

Als der Schiedsrichter nach etwas mehr als 90 Minuten das Bezirksliga-Spiel des ASV Dachau beim bereits feststehenden Meister SVN München beendete, feierten die Gäste. Sie lösten durch ihren 2:0-Sieg aus eigener Kraft das Ticket für die Relegation zur Landesliga. „Ich bin immer noch angespannt”, sagte ASV-Trainer Matthias Koston weit nach dem Ende des Spiels. „Wir haben es geschafft. Das ist ein geiles Gefühl, aber irgendwie ist es auch komisch.”

Denn um aufzusteigen, muss sich der ASV in zwei Relegationsrunden durchsetzen. Zunächst treffen die Dachauer auf den SV Pullach (16. Landesliga Südost). Das Hinspiel steigt am Donnerstag (18.30 Uhr) im Sepp-Helfer-Stadion, das Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) in Pullach. Setzt sich der ASV durch, trifft er in der zweiten, entscheidenden Runde auf den Gewinner der Paarung VfB Forstinning (14. Landesliga Südost) gegen FC Wacker München (Zweiter Bezirksliga Süd). Nur der Gewinner steigt in die Landesliga auf.