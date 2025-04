„Geiler Stürmer“: Marlon Feike glänzt beim TSV Neuried III

In der dritten Mannschaft des TSV Neuried (B-Klasse) sind in der Vergangenheit schon zahlreiche Spieler mit höherklassiger Erfahrung aufgelaufen. Sogar als feste Kadermitglieder spielen dort seit Saisonbeginn auch die beiden ehemaligen Landesliga-Kicker Florian Hessenberger und Marlon Feike. „Die beiden wollten wegen Arbeit beziehungsweise Studium nicht mehr so hoch spielen und sind daher zu uns gekommen“, berichtet der Trainer der Neurieder Dritten, Tobias Rehse.

Doppelpacker Feike spielte bereits in der Landesliga-Saison 2018/19 für Neuried und erzielte damals drei Tore in acht Spielen. Später kickte der Linksfuß lange in Kassel, ehe er vor gut einem Jahr nach Neuried zurückkehrte. „Ein geiler Stürmer mit einer guten Übersicht, eiskalt vor dem Tor und passt auch menschlich voll in unsere Truppe“, schwärmt Rehse. In der laufenden Spielzeit hat Feike bereits 13 Tore erzielt und acht vorbereitet.