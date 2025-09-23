„Geiler auf die Tore sein“ – Hennef will Trendwende bei Hürth im Pokal

Nils Teixeira und der FC Hennef ist am Dienstagabend im Pokal beim FC Hürth gefordert. – Foto: Nick Förster

Der Dienstagabend bringt ein brisantes Duell im Mittelrheinpokal: Der FC Hürth empfängt den FC Hennef. Während der Landesligist mit drei Siegen in Serie in Topform ist, steckt der Mittelrheinligist tief in der Krise. Für Hennef ist das Spiel ein Charaktertest – sportlicher Leiter Frank Fußhöller fordert Basics wie Lauf- und Zweikampfstärke und mehr Zielstrebigkeit im Abschluss. Hürth geht mit Rückenwind in die Partie, Hennef mit dem klaren Auftrag, den Bock endlich umzustoßen. Der Pokal bietet beiden die perfekte Bühne.

Fußhöller: "Keine Zeit für Experimente" Für Hennefs sportlichen Leiter Frank Fußhöller ist die Aufgabe in Hürth ein Charaktertest – Experimente sind tabu. „Wir hatten mit Sicherheit einen miserablen Saisonauftakt", so Fußhöller, dem die Partie am vergangenen Freitag beim 1. FC Düren aber positiv stimmt: "Es war die richtige Einstellung der Jungs auf dem Platz zu spüren, und wir haben mit Sicherheit aktuell, egal ob Pokal oder Meisterschaftsspiel, keine Zeit für Experimente, sondern es ist Basic-Arbeit angesagt. Wir müssen uns über die Laufbereitschaft, die Einsatzbereitschaft, die Zweikampfstärke ins Spiel, in den Erfolg, bringen. Und wenn wir diese Basics beachten und es jetzt auch noch hinkriegen, zielstrebiger und einfach geiler auf die Tore zu sein, dann wird sich der Erfolg auch irgendwann einstellen, weil ich zu 100 Prozent von der Qualität der Truppe überzeugt bin.“

Der Respekt vor dem Gegner ist groß, Hürth sei "kein normaler Landesligist" und verfüge über einen starken Kader. „Sie haben einen Großteil des Kaders behalten, verfügen über exzellente und erfahrene Einzelspieler und ich sage ganz klar: Hürth gehört mit dem Kader und auch den finanziellen Mitteln definitiv in die Mittelrheinliga. Es ist eine reife Mannschaft im Mittelrheinliga-Format, die auf uns zukommt, und das wird eine knackige Aufgabe werden, die wir sehr, sehr gerne annehmen, und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen", erklärt Fußhöller.