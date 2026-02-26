Geilenkirchen kämpft um Bonuspunkte im Abstiegskampf

Im Hinspiel gegen Schafhausen II gelang Batin Bozkurt der Führungstreffer für Dynamo Erkelenz. Am Sonntag treffen beide Teans erneut aufeinander. – Foto: Royal

Kreisliga A Heinsberg: Der FSV Geilenkirchen tritt bei Union Würm-Lindern an. Erkelenz lässt beinahe die ersten Punkte liegen.

Am ersten Rückrundenspieltag war die SG Union Würm-Lindern noch nicht im Einsatz, da das Spiel in Breberen kurzfristig ausfiel. Daher startet man jetzt mit einem Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten Tabellen-13. FSV Geilenkirchen. Die Geilenkirchener sind mit einem starken Spiel in die Rückrunde gestartet und holten gegen den Tabellenvierten Brachelen ein 2:2, das am Ende auch völlig verdient war. Damit konnte man eine Niederlagenserie wie zu Beginn der Hinrunde verhindern, als man die ersten acht Spiele verlor.

Dreikampf um Platz zwei

Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Sandor Nagy auch mit seiner Mannschaft, die gegen ein echtes Topteam gut dagegengehalten habe. Nagy ist auch klar, dass die Aufgabe in Würm-Lindern sogar noch härter wird, zeigt die Mannschaft von Trainer Sean King doch bislang sehr starke Leistungen. Im Dreikampf gegen Selfkant und Brachelen um den zweiten Tabellenplatz darf Union sich dabei keine Ausrutscher leisten, da neben dem zweiten Platz auch eine möglichst hohe Punktzahl benötigt wird, um den Aufstieg auf diese Weise noch perfekt zu machen. Im Hinspiel hielt Geilenkirchen zu Hause gut mit, verlor aber dennoch mit 0:2. Gerade spielerisch ist Würm-Lindern wohl neben Erkelenz das beste Team der Liga. Geilenkirchen wird defensiv alles aufbieten müssen, um im Spiel zu bleiben. In Geilenkirchen ist jedem klar, dass der Klassenerhalt nicht in den Spielen gegen die Topteams geschafft wird, doch jeder Bonuszähler verbessert die Ausgangsposition vor den entscheidenden Spielen gegen die direkte Konkurrenz.

In einem Nachholspiel konnte Tabellenführer Dynamo Erkelenz auch sein 16. Spiel der Saison gewinnen. Dabei hatte man beim 5:4 (3:1) gegen den FC Germania Rurich aber ein hartes Stück Arbeit zu tun. Im ersten Durchgang war Erkelenz noch das deutlich stärkere Team und hätte auch höher führen können als 3:1. Norman Post (Handelfmeter, 10.), Viktor Bauer (31.) und Max Wessel (45.) trafen für Erkelenz, während Rurich zwischenzeitlich durch ein Eigentor von Norman Post (40.) verkürzte.

Im zweiten Durchgang fehlte Erkelenz dann trotz des Vorsprungs die Souveränität. Rurich hatte aber nach dem Wechsel Oberwasser und nutzte seine Möglichkeiten. Thomas Lambertz (51.) und Jetlir Salihaj (57.) glichen jeweils mit Kopfballtreffern aus, und nach dem 3:4 durch Yaroslav Yevdokymov (61.) hatten die Gäste das Spiel gedreht und schnupperten sogar an der Überraschung. Doch Erkelenz fing sich wieder, und es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Tobias Wilhelm (72.) für Erkelenz ausglich. In den Schlussminuten schaffte es Rurich nicht, sich den verdienten Punkt zu sichern. Muhammet Karpuz (87.) sicherte mit einem direkten Freistoß den Sieg für den Spitzenreiter.

Der Spieltag im Überblick: Schafhausen II – Dynamo Erkelenz (So., 13.00), VfR Übach-Palenberg – Dremmen (14.00), Würm-Lindern – FSV Geilenkirchen, Golkrath – Scherpenseel-Grotenrath, Oberbruch – Karken, Millich – Breberen, Waldenrath/Straeten – Selfkant (alle 15.00), Brachelen – Rurich (15.15)

