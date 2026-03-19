"Geile Herausforderung" - Dinklage will in Esens nachlegen

Dinklage reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt das Derby gegen Lohne II gewonnen wurde. Zuvor hatte die Mannschaft sieben Spiele in Folge nicht gewonnen. Auch Esens konnte am vergangenen Spieltag ein Erfolgserlebnis feiern und setzte sich gegen Voxtrup durch. Für den Aufsteiger war es der erste Sieg nach zuvor elf sieglosen Partien.

Trainer Tobias Langemeyer erwartet eine schwierige Aufgabe: „Uns erwartet ein sehr herausforderndes Spiel, bei dem wir einen sehr stabil stehenden Gegner erwarten. Es gilt, hohes Tempo an den Tag zu legen, Lösungen im eigenen Ballbesitz zu kreieren und natürlich in der Restverteidigung unseren Job zu erledigen“.

Bereits das Hinspiel war umkämpft, damals setzte sich Dinklage knapp mit 2:1 durch. Auch diesmal rechnet der Coach mit einer intensiven Partie, auf die sich sein Team bewusst vorbereitet hat.