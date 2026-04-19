Geile Aktion in Bad Bentheim

+++ Aktion Heimspiel-Dreierpack +++
Unsere Erste Mannschaft hat 3 Heimspiele hintereinander.
- 19.04.26/14.00 Uhr SC Spelle-Venhaus U23
- 26.04.26/15:00 Uhr SV Borussia Neuenhaus
- 03.05.26/15:00 Uhr SV Olympia Laxten
Und wir haben die Treue-Aktion für euch!
Wir machen das Stadion voll!
Seid bei allen 3 Heimspielen dabei und erscheint frühzeitig.
Dann gibt es für euch die Chance auf bis zu 5 Freigetränke!
In jedem Heimspiel könnt ihr dafür Punkte sammeln:
- 30 Minuten vor dem Anpfiff im Stadion = 1 Punkt
- Erscheint in SVB Kleidung (Schal, Shirt, Pullover etc.) = 1 Punkt
➡️ 2 mögliche Punkte pro Heimspiel x 3 Spiele = 6 mögliche Punkte sind zu ergattern!
Ausschank/Gutschein gibt’s dann beim 3. Heimspiel gegen den SV Olympia Laxten (03.05.26):
3 Punkte = 1 Freigetränk
4 Punkte = 2 Freigetränke
5 Punkte = 3 Freigetränke
6 Punkte = 5 Freigetränke
Treue wird belohnt!
Stempelkarte erhaltet ihr dazu am Kassenhäuschen!
PS: Nicht vergessen. Unsere Mannschaft braucht euch und möchte 2026 weiter ungeschlagen bleiben! Seid dabei!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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