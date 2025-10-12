„Geil, so einen Spieler zu haben“ – Milde-Hattrick lässt Aich jubeln

Einmal mehr avancierte Manuel Milde zum Matchwinner beim FC Aich. „Er befindet sich in einer sensationellen Form. Es ist einfach geil, so einen Spieler zu haben“, schwärmte FCA-Trainer Marcel Aue von seinem Goalgetter. Vor der mageren Kulisse von 30 Zuschauern sorgte Milde mit seinen Saisontreffern 14, 15 und 16 für die Wende im Spiel gegen Deisenhofen III. Am Ende gewannen die Aicher mit 4:1 (2:1).

Während einer zehnminütigen Findungsphase zu Beginn der Partie geriet die Aue-Elf zunächst durch einen Foulelfmeter, den Florian Petereit verwandelte, in Rückstand (4.). „Danach hatten wir aber die totale Kontrolle über das Spiel“, so Aue. Die Gäste kamen zu keiner weiteren Chance. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen.“ Milde besorgte noch vor dem Seitenwechsel das 1:1 (26.) und war anschließend vom Punkt aus erfolgreich (42.).