Geiger-Zukunft geklärt: Noch-Coach wird Sportkoordinator Stefan Anetzberger übernimmt zur neuen Saison die Rolle des Teammanagers beim FC Sturm Hauzenberg von Thomas Seidl · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Stefan Anetzberger, Markus Reischl, Alexander Geiger – Foto: Verein

Der FC Sturm Hauzenberg hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung wichtige personelle Weichen für die zukünftige sportliche Ausrichtung gestellt. Im Fokus stehen dabei zwei zentrale Personalien: Alexander Geiger und Stefan Anetzberger übernehmen zur kommenden Saison neue Aufgaben innerhalb der Vereinsstruktur.

Alexander Geiger, der sich aktuell in seiner zehnten Saison als Trainer beim FC Sturm Hauzenberg befindet, wird sein Amt zum Ende der laufenden Spielzeit niederlegen und sich künftig vollständig auf eine neue Rolle konzentrieren. Ab der Saison 2026/27 übernimmt Geiger die Position des Sportkoordinators und wird in dieser Funktion eng mit Sportvorstand Markus Reischl zusammenarbeiten. Ziel ist es, die sportliche Gesamtstruktur weiter zu professionalisieren und insbesondere die Verzahnung zwischen Herren- und Nachwuchsbereich nachhaltig zu stärken. Im Zuge der Mitgliederversammlung wurde Geiger zudem in den Vereinsausschuss gewählt.



Geiger selbst blickt mit großer Motivation auf seine zukünftigen Aufgaben: "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die sich künftig überwiegend außerhalb des Platzes abspielen werden. Wir wollen den Verein gemeinsam weiterentwickeln und ihm noch mehr Struktur geben. Die sportliche Verzahnung zwischen Jugend- und Herrenbereich ist dabei ebenso ein zentrales Thema wie die Schaffung zusätzlicher und verbesserter Trainingsbedingungen. Wir konnten beispielsweise am vergangenen Wochenende im Rahmen unseres Auswärtsspiels beim SV Erlbach neben sportlichen Erkenntnissen auch viele Eindrücke abseits des Platzes gewinnen. Dort hat sich in den letzten Jahren sehr viel positiv entwickelt – sei es bei der Infrastruktur, dem sichtbar großen Sponsoringinteresse, der Organisation von Spieltagen oder den Platzverhältnissen. Solche Aspekte nehme ich mit großem Interesse auf und versuche, entsprechende Impulse auch bei uns im Verein anzustoßen und umzusetzen. Wir sind mittlerweile zu einer absoluten Top-Adresse im Bayerwald geworden, möchten aber sowohl unseren Spielern als auch Zuschauern, Eltern und Sponsoren künftig noch mehr bieten. Daran gilt es, in den kommenden Jahren intensiv zu arbeiten.“





Auch im organisatorischen Bereich der ersten Mannschaft kommt es zu einer Veränderung: Stefan Anetzberger, aktuell noch gemeinsam mit Johannes Schäffner Trainer der zweiten Mannschaft, wird seine Tätigkeit in dieser Funktion bis zum Saisonende fortführen und anschließend zur neuen Spielzeit das Amt des Teammanagers der ersten Mannschaftübernehmen. Auch Anetzberger wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung in den Vereinsausschuss gewählt. Sportvorstand Markus Reischl zeigt sich sehr erfreut über diese Entwicklungen: "Ich freue mich wirklich sehr, dass Alex Geiger dem FC Sturm Hauzenberg weiterhin in einer so wichtigen Rolle erhalten bleibt – und das trotz zahlreicher lukrativer Angebote als Trainer aus der Region. Das zeigt seine enorme Verbundenheit zum Verein. Alex geht unseren Weg konsequent mit und wird mit seiner großen Erfahrung die Zusammenarbeit zwischen Herren- und Jugendbereich noch einmal deutlich verbessern. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Zukunft. Auch die Besetzung der Teammanager-Position der ersten Mannschaft mit Stefan Anetzberger ist für uns ein absoluter Glücksfall. Stefan kennt den Verein, die Strukturen und viele Spieler bestens und bringt große Fachkompetenz sowie enormes Engagement mit.“



