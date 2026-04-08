 2026-04-08T12:04:42.690Z

Allgemeines

Geiger-Gala im Derby, Spielabbruch & eine Reihe von Blitz-Hattricks

Was war am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los?

von Thomas Seidl · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Als Vierfachtorschütze konnte sich Stefan Geiger (re.) vom FC Bürgerholz Regen feiern lassen
Als Vierfachtorschütze konnte sich Stefan Geiger (re.) vom FC Bürgerholz Regen feiern lassen – Foto: Bernardo Picture

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
KK Pocking
AK Viechtach
AK Regen
KK Deggendorf
AK Pfarrkirchen

Was war am vergangenen Osterwochenende in der Kreisklassen und A-Klassen Niederbayerns geboten? Wir haben wieder einige Highlights für euch herausgesucht.

Niederbayern Ost

Kreisklasse Pocking

Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach II
SG Neuhaus / Sulzbach
SG Neuhaus / SulzbachSG Neuhaus
2
1

Derby-Time hieß es am Ostermontag in Vornbach. Das B-Team des Landesligisten hatte den Gemeinderivalen SG Neuhaus / Sulzbach zu Gast. 300 Zuschauer wollten das Derby sehen und bekamen einen 2:1-Sieg der Hausherren zu sehen. Die Ruhhammer-Elf ist damit weiter klar auf Aufstiegskurs, während die Spielgemeinschaft um den Kreisklassen-Erhalt bangen müssen.

Kreisklasse Deggendorf

Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
SG Thurmansb. / Saldenburg
SG Thurmansb. / SaldenburgSG Thurmansb.
TSV Aholming
TSV AholmingAholming
2
1

410 Zuseher lockte das Schlager-Duell zwischen der SG Thurmansbang / Saldenburg und dem TSV Aholming an. In einer umkämpften Auseinandersetzung behielten die Biebl-Schützlinge mit 2:1 die Oberhand und gehen damit als Tabellenführer auf die Zielgerade der Kreisklasse Deggendorf.

Vor einer Top-Kulisse hielt die SG Thurmansbang / Saldenburg den TSV Aholming im Kreisklassen-Schlager in Schach
Vor einer Top-Kulisse hielt die SG Thurmansbang / Saldenburg den TSV Aholming im Kreisklassen-Schlager in Schach – Foto: Werner Grübl

A-Klasse Regen

Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Schweinhütt
SpVgg SchweinhüttSchweinhütt
FC Bürgerholz Regen
FC Bürgerholz RegenBürgerholz
2
6
Abpfiff

Im Derby gegen den FC Bürgerholz Regen erwischte die SpVgg Schweinhütt einen rabenschwarzen Tag und kassiert gegen den Stadtrivalen eine 2:6-Packung. Das Match begann eigentlich optimal für die Dengler-Truppe, die durch "Oldie" Michal Drazan früh in Führung gehen konnten. Doch vor allem ein Mann war in Gala-Form: Routinier Stefan Geiger avancierte mit vier Treffern zum Matchwinner und sorgte ganz nebenbei für einen Wechsel an der Tabellenspitze. In der A-Klasse Regen gab es zwei weitere Vergleiche, bei denen einiges geboten war. Vor 250 Zuschauern kam der SV 22 Zwiesel bei der SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag zu einem knappen 2:1-Sieg, der aufgrund des Schweinhütter Patzers die Übernahme der Spitzenposition bedeutete. Die SpVgg Brandten lag bei der SG Untermitterdorf I / Kirchberg II zur Pause mit 0:2 hinten, zeigte dann aber eine tolle Moral und verbuchte am Ende einen klaren 5:2-Auswärtsdreier.

A-Klasse Viechtach

Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr
SV Achslach
SV AchslachAchslach
FC Al-Salam
FC Al-SalamFC Al-Salam
1
3
Abpfiff

Zu einem unschönen Vorfall kam es im eigentlich - von der Tabellensituation - bedeutungslosen Match zwischen dem SV Achslach und dem FC Al-Salam Regen. Die Gäste fühlten sich vom Schiedsrichter diskriminiert und verließen fünf Minuten vor Spielende - trotz einer 3:1-Führung - das Spielfeld. Das Sportgericht wird den undurchsichtigen Fall nun aufarbeiten müssen.

Die torreichsten Spielen
1. TV Freyung - SG Fürsteneck / Prag 8:1
2. TSV Aidenbach - SpVgg Osterhofen II 4:4
2. SpVgg Schweinhütt - FC Bürgerholz Regen 2:6


Niederbayern West

Kreisklasse Kelheim

Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
SV Niederleierndorf
SV NiederleierndorfNiederleiern
SG WiBiKi
SG WiBiKiSG WiBiKi
3
3
Abpfiff

Wie schon die Woche zuvor sorgte die SG WiBiKi erneut für Furore. Beim SV Puttenhausen lagen die Böhm-Jungs mit 3:1 in Front und mussten sich schließlich mit einem 3:3-Remis begnügen. Im Top-Spiel am Ostermontag beim SV Niederleierndorf war es genau umgekehrt: Der Kreisliga-Absteiger machte einen 1:3-Rückstand wett und kam noch zu einem Punktgewinn, welcher der SG den Platz an der Sonne bescherte - allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Rottenburg / Oberhatzkofen.

Kreisklasse Dingolfing

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
FC Gottfrieding
FC GottfriedingGottfrieding
TSV Hofkirchen
TSV HofkirchenHofkirchen
3
2

Ein Hattrick glückte Ex-Profi Christoph Siefkes, der Spielertrainer des FC Gottfrieding ist, in der Begegnung gegen den akut abstiegsbedrohten SV Hofkirchen. Der ehemalige Drittligaspieler stellte damit seine Extraklasse eindrucksvoll unter Beweis und war beim 3:2-Sieg seines Teams der Matchwinner.

Ex-Profi Christoph Siefkes (re.) gelang für den FC Gottfrieding ein Hattrick
Ex-Profi Christoph Siefkes (re.) gelang für den FC Gottfrieding ein Hattrick – Foto: Werner Kroiß


Kreisklasse Pfarrkirchen

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SG Johanniskirchen / Emmersdorf
SG Johanniskirchen / EmmersdorfSG Johanniskirchen / Emmersdorf
FC Julbach-Kirchdorf
FC Julbach-KirchdorfJulbach
0
4
Abpfiff

Ein noch schnellerer Hattrick als Siefkes gelang Alexander Gerhardinger vom FC Julbach-Kirchdorf. Innerhalb von 21 Minuten markierte der 20-Jährige drei Tore hintereinander und machte damit den souveränen 4:0-Auswärtserfolg seiner Farben bei der SG Johanniskirchen / Emmersdorf perfekt.


A-Klasse Pfarrkirchen

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
SV Gumpersdorf
SV GumpersdorfGumpersdorf
TSG Postmünster
TSG PostmünsterPostmünster
1
6
Abpfiff

Den schnellsten Hattrick des Karsamstag schaffte allerdings Mario Burghart, der ganze zehn Minuten dafür benötigte. Nebenbei sprang ein ungefährdetes 6:1 der TSG Postmünster beim SV Gumpersdorf heraus. Wolfgang Orsan vom Spitzenreiter DJK-SV Taubenbach ließ sich ebenfalls nicht lupen und trug sich beim 5:0 gegen den TuS Walburgskirchen dreimal am Stück in die Torschützenliste ein. Der 21-Jährige stockte sein Konto damit auf bemerkenswerte 18 Einschüsse auf.


Die torreichsten Spiele
1. SV Groköllnbach - SSV 1983 Weng 3:4
1. TSV Abensberg II - SG Adlhausen I / Langquaid II 6:1
1. SV Gumpersdorf - TSG Postmünster 1:6