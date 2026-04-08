Geiger-Gala im Derby, Spielabbruch & eine Reihe von Blitz-Hattricks

Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
410 Zuseher lockte das Schlager-Duell zwischen der SG Thurmansbang / Saldenburg und dem TSV Aholming an. In einer umkämpften Auseinandersetzung behielten die Biebl-Schützlinge mit 2:1 die Oberhand und gehen damit als Tabellenführer auf die Zielgerade der Kreisklasse Deggendorf.
Vor einer Top-Kulisse hielt die SG Thurmansbang / Saldenburg den TSV Aholming im Kreisklassen-Schlager in Schach – Foto: Werner Grübl
A-Klasse Regen
Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
Im Derby gegen den FC Bürgerholz Regen erwischte die SpVgg Schweinhütt einen rabenschwarzen Tag und kassiert gegen den Stadtrivalen eine 2:6-Packung. Das Match begann eigentlich optimal für die Dengler-Truppe, die durch "Oldie" Michal Drazan
früh in Führung gehen konnten. Doch vor allem ein Mann war in Gala-Form: Routinier Stefan Geiger
avancierte mit vier Treffern zum Matchwinner und sorgte ganz nebenbei für einen Wechsel an der Tabellenspitze. In der A-Klasse Regen gab es zwei weitere Vergleiche, bei denen einiges geboten war. Vor 250 Zuschauern kam der SV 22 Zwiesel bei der SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag zu einem knappen 2:1-Sieg, der aufgrund des Schweinhütter Patzers die Übernahme der Spitzenposition bedeutete. Die SpVgg Brandten lag bei der SG Untermitterdorf I / Kirchberg II zur Pause mit 0:2 hinten, zeigte dann aber eine tolle Moral und verbuchte am Ende einen klaren 5:2-Auswärtsdreier.
A-Klasse Viechtach
Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr
Zu einem unschönen Vorfall kam es im eigentlich - von der Tabellensituation - bedeutungslosen Match zwischen dem SV Achslach und dem FC Al-Salam Regen. Die Gäste fühlten sich vom Schiedsrichter diskriminiert und verließen fünf Minuten vor Spielende - trotz einer 3:1-Führung - das Spielfeld. Das Sportgericht wird den undurchsichtigen Fall nun aufarbeiten müssen.
Die torreichsten Spielen
1. TV Freyung - SG Fürsteneck / Prag 8:1
2. TSV Aidenbach - SpVgg Osterhofen II 4:4
2. SpVgg Schweinhütt - FC Bürgerholz Regen 2:6
Niederbayern West
Kreisklasse Kelheim
Mo., 06.04.2026, 15:00 Uhr
Wie schon die Woche zuvor sorgte die SG WiBiKi erneut für Furore. Beim SV Puttenhausen lagen die Böhm-Jungs mit 3:1 in Front und mussten sich schließlich mit einem 3:3-Remis begnügen. Im Top-Spiel am Ostermontag beim SV Niederleierndorf war es genau umgekehrt: Der Kreisliga-Absteiger machte einen 1:3-Rückstand wett und kam noch zu einem Punktgewinn, welcher der SG den Platz an der Sonne bescherte - allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Rottenburg / Oberhatzkofen.
Kreisklasse Dingolfing
Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
Ein Hattrick glückte Ex-Profi Christoph Siefkes
, der Spielertrainer des FC Gottfrieding ist, in der Begegnung gegen den akut abstiegsbedrohten SV Hofkirchen. Der ehemalige Drittligaspieler stellte damit seine Extraklasse eindrucksvoll unter Beweis und war beim 3:2-Sieg seines Teams der Matchwinner.
Ex-Profi Christoph Siefkes (re.) gelang für den FC Gottfrieding ein Hattrick – Foto: Werner Kroiß
Kreisklasse Pfarrkirchen
Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
Ein noch schnellerer Hattrick als Siefkes gelang Alexander Gerhardinger
vom FC Julbach-Kirchdorf. Innerhalb von 21 Minuten markierte der 20-Jährige drei Tore hintereinander und machte damit den souveränen 4:0-Auswärtserfolg seiner Farben bei der SG Johanniskirchen / Emmersdorf perfekt. A-Klasse Pfarrkirchen
Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
Den schnellsten Hattrick des Karsamstag schaffte allerdings Mario Burghart
, der ganze zehn Minuten dafür benötigte. Nebenbei sprang ein ungefährdetes 6:1 der TSG Postmünster beim SV Gumpersdorf heraus. Wolfgang Orsan
vom Spitzenreiter DJK-SV Taubenbach ließ sich ebenfalls nicht lupen und trug sich beim 5:0 gegen den TuS Walburgskirchen dreimal am Stück in die Torschützenliste ein. Der 21-Jährige stockte sein Konto damit auf bemerkenswerte 18 Einschüsse auf.
Die torreichsten Spiele
1. SV Groköllnbach - SSV 1983 Weng 3:4
1. TSV Abensberg II - SG Adlhausen I / Langquaid II 6:1
1. SV Gumpersdorf - TSG Postmünster 1:6