Geiersthal: Weindl verlängert, Ex-Bayernligaspieler Tremml fällt aus

Albert Weindl leistet beim SV Geiersthal vorzügliche Arbeit – Foto: Thomas Gierl

Kontinuität auf der Trainerbank des Fußball-Kreisklassisten SV Geiersthal: Albert Weindl (45) coacht auch in der Saison 2026/2027 die Rot-Weißen und setzt den Verjüngungskurs im Team fort. "Albert ist der ideale Trainer, um die Ziele beim SV zu verwirklichen“, sagt Spartenleiter Thomas Ketzer.

"Kurzfristig wollen wir nach einer tollen Herbstrunde vorne mitspielen, und mit Blick in die Zukunft wird Albert unsere talentierten Nachwuchsspieler integrieren", informiert der Fußballboss des SVG. Fürwahr: Bange vor der Zukunft muss dem SV nicht sein. Zur neuen Saison wechseln rund ein Dutzend A-Junioren-Spieler in den Herrenbereich. "Diese in die beiden Teams zu integrieren, ist eine große Aufgabe“, beschreibt Ketzer. Der personelle Umbruch sei bereits eingeleitet. Verletzungsbedingt steht der langjährige Torhüter Daniel Dachs nicht mehr zur Verfügung. Für ihn hüten nun Jonas Maier (18) und Benjamin Kilger (18) das Tor.

Leider verletzte sich der Ex-Vilzinger Nico Tremml bei einem Autounfall am Kreuzband und fällt dadurch langfristig aus. Florian Saller plagen seit Monaten Kniebeschwerden, deshalb steht hinter seinem Einsatz in der Frühjahrsrunde ein dickes Fragezeichen. Auch Maximilian Fuchs ist am Knie lädiert. Mit einem Kreuzbandriss fehlt zumindest bis Saisonende Leon Stadler. Den SV verlassen hat in der Winterpause Philipp Lemberger in Richtung SpVgg Ruhmannsfelden II. Für ihn stieß Julian Schreiner (18) vom ASV Cham zum Kader. Zurückgekehrt ist nach einem halbjährigen Gastspiel in Allersdorf Routinier Franz Wittenzellner .

Personellen Umbruch vorantreiben





"Wir sind personell mit Blick in die Zukunft sehr gut aufgestellt, zumal kein weiterer Spieler den SV heuer verlassen wird“, so Ketzer. Freilich: Der ein oder andere wird im Sommer etwas kürzertreten und somit die Verjüngungskur im Team unterstützen. Der anstehenden Frühjahrsrunde sieht der Funktionär gelassen entgegen: "Wir haben uns eine tolle Ausgangsposition erarbeitet und gehen optimistisch in die Restrückrunde. Das Team arbeitet super, und unser Coach leistet ohnehin eine tolle Arbeit. Er ist super engagiert und total ehrgeizig. Mal abwarten, was die Tabelle im Mai aussagt und wo wir stehen. Druck, den Aufstieg realisieren zu müssen, gibt es bei uns sicherlich nicht.“

Auch der alte und neue Coach Albert Weindl freut sich auf seine dann vierte Saison in Geiersthal: "Wir haben eine ehrgeizige Truppe, die fleißig arbeitet und auch kameradschaftlich top ist. Die vielen Nachwuchsspieler schrittweise zu integrieren, ist eine spannende Aufgabe. Den SV coachen zu dürfen, ist für mich nach wie vor eine Herzensangelegenheit.“