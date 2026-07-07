Geiersthal mit Aufstiegseuphorie und einem Neuzugang aus Bezirksliga

(hinten v.l.) Trainer Albert Weindl, Emil Fleischmann, Valentin Geiger, Samuel Mies, Spartenleiter Thomas Ketzer, (vorne v.l.) Julia Steer, Benjamin Kilger, Timo Holzapfel. – Foto: Thomas Gierl

Trotz des Kreisliga-Aufstiegs bleibt der SV Geiersthal seiner Vereinsphilosophie treu: „Wir machen keine verrückten Sachen“, sagt Spartenleiter Thomas Ketzer auch vor der Saison 2026/2027 im Kreisoberhaus. Im Klartext heißt das: Die Rot-Weißen verzichten auf kostspielige Neuzugänge und setzen weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Einziger externer Neuzugang ist Valentin Geiger (21) von der SpVgg Ruhmannsfelden.

Inzwischen ist wieder ein Stück weit Alltag eingekehrt. Meistercoach Albert Weindl (45) bittet die Aktiven mehrmals wöchentlich zum Training, und die Vorbereitung auf die Kreisliga ist in vollem Gange. Der SV, so Coach Weindl, müsse in jedem Spiel an seine Grenzen gehen: "90 Prozent Leistung werden nicht reichen, um die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.“ Trotz der zu erwartenden Mammutaufgabe will der "Geier“ an seiner Spielphilosophie festhalten, auch wenn die junge Mannschaft sicherlich Zeit braucht und Rückschläge verkraften muss. Weindl: "Ich habe vollstes Vertrauen in das Team, das sich an den wachsenden Aufgaben weiterentwickeln wird.“

Seit Wochen herrscht große Aufstiegseuphorie in Geiersthal. Das entscheidende Meisterschaftsspiel in Niederwinkling (2:1) mit Hunderten Fans im Rücken bleibt unvergessen. "Was der SV im Mai geleistet hat, ist einmalig in der 60-jährigen Vereinsgeschichte“, blickt Ketzer zurück. Danach folgte ein Feiermarathon, der mit dem Eintrag der Mannschaft ins Goldene Buch der Gemeinde Geiersthal endete.

Die Kreisliga Bayerwald ist in der Saison 2026/2027 sehr namhaft besetzt. Aus dem Landkreis Regen duellieren sich acht Teams, darunter Tradtionsvereine wie der SC Zwiesel, TSV Regen, FC Viechtach und SV Prackenbach. Derbys en masse sind dadurch vorprogrammiert – ebenso ein entsprechend großes Zuschauerinteresse. "Jedes Spiel ist für uns ein Highlight“, prognostiziert der erfahrene Übungsleiter, auch wenn er weiß, dass Punkte und Siege nur durch unbändigen Einsatz, mannschaftliche Geschlossenheit und ein Quäntchen Spielglück eingefahren werden können.

"Natürlich wollen wir die Großen ärgern“, blickt Thomas Ketzer voraus. Der SV setzt dabei insbesondere auf seine Heimstärke – mit aggressivem Spiel und den Fans im Rücken auf dem Sportgelände an der Felburger Straße. Der Respekt vor der Kreisliga ist im SV-Lager trotz aller Euphorie spürbar. Die Konkurrenz habe teilweise stark aufgerüstet. "Wir sind gefühlt in jedem Spiel Außenseiter. Aber genau darin liegt unsere Chance.“ Wohlwissend, dass die Saison sehr anspruchsvoll werden wird, gehört beim SV dem eigenen Nachwuchs die Zukunft. Einziger externer Neuzugang ist Valentin Geiger, der zuletzt dem Bezirksliga-Kader der SpVgg Ruhmannsfelden angehörte. Der Offensivspieler soll Thomas Schober ersetzen, der zum Ligakonkurrenten FC Langdorf zurückgekehrt ist.

Außerdem rücken zum Saisonstart die Talente Benjamin Kilger (18), Emil Fleischmann (18), Timo Holzapfel (19), Julian Steer (17) und Samuel Mies (19) aus der A-Jugend in den Kreisliga-Kader auf. Bereits zur erfolgreichen Frühjahrsrunde stießen die höherklassig erprobten Nachwuchsspieler Jonas Maier (18 / SpVgg GW Deggendorf) und Julian Schreiner (18 / ASV Cham) zum SV.

Zwei Langzeitverletzte

Schmerzlich vermisst werden im rot-weißen Dress in den kommenden Monaten die Kreuzbandpatienten Nico Tremml (nach einem Verkehrsunfall) und Simon Neumeier. Letzterer zog sich die schwere Knieverletzung beim Trainingsauftakt zu. Nicht mehr zum Kader zählen außerdem die Routiniers Simon Gegenfurtner und Daniel Heemeier, die beide kürzertreten und künftig die zweite Mannschaft in der A-Klasse verstärken. Auch Co-Trainer Walter Spielbauer gehört nicht mehr zum Trainerteam.

Der SV Geiersthal blickt trotz aller Herausforderungen in der Kreisliga optimistisch in die Zukunft. Weitere sieben Nachwuchsspieler sind kürzlich in den Herrenbereich aufgerückt und bilden einen soliden Unterbau. Auch deshalb geht die "Zweite“ heuer in der A-Klasse an den Start. Zudem meldeten die Rot-Weißen eine dritte Mannschaft für den Spielbetrieb. Thomas Ketzer: "Wir möchten dadurch allen Spielern unseres Vereins Woche für Woche Spielpraxis ermöglichen.“