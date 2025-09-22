Geibs Hackentor rettet Sirzenich Remis

Sirzenich gab sich nicht geschlagen, spielte weiter mutig nach vorn und setzte alles auf eine Karte – und wurde tatsächlich noch belohnt: In der vierminütigen Nachspielzeit bejubelten der SVS dann doch noch den Treffer zum 2:2-Endstand. Nach einem Freistoß von Luca Bierbrauer auf Rechtsaußenposition war der erst ein paar Minuten zuvor eingewechselte Tobias Geib mit einem herrlichen Hackentor zur Stelle und ließ den Gästeanhang jubeln (90.+3). Bei der letzten Aktion in einer hochklassigen Bezirksligapartie durch Florian Weirich rettete der ausgezeichnete Bollig im Gästetor den Sirzenichern doch noch einen wertvollen Punkt.