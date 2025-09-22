Geibs Hackentor rettet Sirzenich Remis

Nach ausgeglichenem ersten Abschnitt und eher wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten nahm die Partie erst zu Beginn des zweiten Durchgangs Fahrt auf. Nach Eckball von Yannic Theile auf den kurzen Pfosten lief Robin Esser perfekt ein und köpfte die Kugel präzise ins lange Eck zur Sirzenicher Führung (48.).
Die Freude über die Führung der Gäste währte aber nur zehn Minuten, bevor der FSV nach einem Chipball ins Zentrum und eines anschließenden Querpasses von Caspar Suder durch Fabian Wey zum Ausgleich kam (58.). Eine entscheidende Wende zugunsten des Spitzenreiters hätte der FSV vier Minuten später einleiten können, als Schiedsrichter Christoph Selbach-Schneider nach einem Foul an Nico Neumann auf den Punkt zeigte – doch Nicola Rigoni den flach und ohne Schmackes getretenen Strafstoß nicht im Sirzenicher Kasten unterbrachte. Felix Bollig war blitzschnell abgetaucht und fing den Ball sogar (62.).
Neumann scheiterte anschließend mit einem Kopfball an Bollig. Sirzenich versteckte sich nicht, brachte sich mit Verlagerungen, unglaublichem läuferischen Aufwand und blitzschnellem Umschaltspiel selbst in gute Abschlusssituationen. So lenkte Tarforsts Torwart Felix Kloy gedankenschnell einen Freistoß von Kevin Walter um den Pfosten (65.).
Ein goldenes Händchen bewies FSV-Coach Patrick Zöllner, als er in der 75. Minute mit Leo Reh und Elias Heitkötter zwei Rekonvaleszenten in die Partie brachte. Als der junge Reh eine Linksflanke ins Zentrum zog und Heitkötter mit seinem ersten Ballkontakt einschob, stand es nach 77 Minuten 2:1 für die Hausherren.
Sirzenich gab sich nicht geschlagen, spielte weiter mutig nach vorn und setzte alles auf eine Karte – und wurde tatsächlich noch belohnt: In der vierminütigen Nachspielzeit bejubelten der SVS dann doch noch den Treffer zum 2:2-Endstand. Nach einem Freistoß von Luca Bierbrauer auf Rechtsaußenposition war der erst ein paar Minuten zuvor eingewechselte Tobias Geib mit einem herrlichen Hackentor zur Stelle und ließ den Gästeanhang jubeln (90.+3). Bei der letzten Aktion in einer hochklassigen Bezirksligapartie durch Florian Weirich rettete der ausgezeichnete Bollig im Gästetor den Sirzenichern doch noch einen wertvollen Punkt.
„Unterm Strich war unsere Leistung nicht ganz so dominant wie in den Wochen zuvor, was sicher auch daran lag, dass Sirzenich es uns sehr schwer gemacht hat. Sie haben sich das Unentschieden am Ende verdient. Dennoch war es für uns ein wertvoller Punkt im Spitzenspiel“, musste sich FSV-Coach Zöllner diesmal mit nur einem Zähler zufrieden geben.
Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer, der das Team zusammen mit Elmar Klodt coacht, bleibt angesichts des neuerlichen Punktgewinns gegen ein Spitzenteam bescheiden in seiner Zukunftsprognose. „Die Jungs haben einmal mehr eine Riesenmentalität gezeigt und den Charaktertest in Tarforst gegen eine sehr starke Mannschaft bestanden. Jetzt irgendwie abzuheben, nur weil wir nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen sind, wäre nicht der richtige Ansatz. Es war ein weiterer Punkt gegen den Abstieg. Nur darum geht es angesichts der wieder auf fünf Spieler angewachsenen Verletztenliste.“
Der 41-Jährige unterstreicht, dass die Aufgabe darin liegt, demütig zu bleiben und weitere Punkte zu sammeln. „Immer erst nach einer Partie wollen wir die Situation neu bewerten. Es deutet sich maximal an, dass wir bis zum Schluss wohl nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen. Wir müssen jeden Spieltag unsere Leistung neu bestätigen“, sagte Schweitzer.
FSV Trier-Tarforst – SV Sirzenich 2:2 (0:0)
FSV Tarforst: Kloy – Quint, Suder, Weirich, Kiesewetter (76. Heikötter), Decker, Stüber (76. Reh), Heintel (70. Gouverneur), Rigoni (70. Böhme), Neumann, Wey (87. Finsterwalder)
SV Sirzenich: Bollig – Zimmermann, Theile, Boos (80. Stemper), Clemens, Nico Geib (46. Laudwein), Simon Klodt, Bierbrauer, Esser (74. Almoussa), Walter (85. Tobias Geib), Neises
Schiedsrichter: Christoph Selbach-Schneider
Zuschauer: 280
Tore: 0:1 Robin Esser (48.), 1:1 Fabian Wey (58.), 2:1 Elias Heitkötter (77.), 2:2 Tobias Geib (90.+3)
Besonderes Vorkommnis: Nicola Rigoni scheitert in der 62. Minute mit einem Foulelfmeter an Sirzenichs Torwart Felix Bollig