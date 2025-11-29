„Geht zur Vorsorge!“ – TuRa-Trainer Schlösser spricht offen über Krebs

Für Wolfgang Schlösser, Trainer des Bezirksligisten TuRa Oberdrees, enden intensive Wochen der Ungewissheit mit einer positiven Perspektive: Der 55-Jährige hat seine Krebserkrankung vorerst überstanden und will bereits am Sonntag gegen Buisdorf wieder an die Seitenlinie zurückkehren. Die Botschaft, die er aus seiner Erfahrung ableitet, ist ihm dabei wichtiger als jedes Comeback.

Schlösser beginnt sein Interview mit einem Appell, der ihm besonders wichtig ist: „Wenn auch nur einer aufgrund dieses Artikels den Weg zum Arzt findet, der vorher gezögert hat, dann hat es sich gelohnt.“ Er selbst sei nicht ausreichend sensibilisiert gewesen – obwohl er aus seiner aktiven Zeit „Mitspieler kannte, die vermeintlich topfit, aber plötzlich nicht mehr da waren“. Gerade deshalb sei es so wichtig, Warnsignale ernst zu nehmen und nicht zu zögern.

Die ersten Symptome wirkten unscheinbar. Es begann mit einer kleinen Veränderung an der Mandel, die er zunächst nicht beunruhigend fand. „Angefangen hat alles mit einer auf den ersten Blick harmlosen Pocke an der Mandel, die sich später als bösartig herausstellte“, erzählt er.

Ausschlaggebend sei gewesen, dass er seiner Ärztin sämtliche Begleiterscheinungen schilderte – auch das Nasenbluten. Schmerzen oder andere Warnsignale habe er dagegen nicht gespürt. Die Überweisung ins Waldkrankenhaus folgte direkt, und dann ging alles schnell. „Nach zwei Operationen konnten die betroffenen Stellen komplett entfernt werden“, berichtet er.

Heute bleibt außer einer deutlichen Narbe nur die engmaschige Kontrolle. Eine Chemo oder Bestrahlung sei „glücklicherweise vorerst kein Thema“.

Rückkehrversuche – und die Erkenntnis, dass es noch nicht geht

Sein zunächst letzter Einsatz an der Seitenlinie datiert vom 26. Oktober gegen den SV Leuscheid. Kurz danach merkte er, dass er nicht wie gewohnt agieren konnte. „Gegen Rheidt war ich mehr oder weniger nur Zuschauer – und da habe ich schon gemerkt, dass ich nicht wie gewohnt helfen kann“, sagt er. Er sei ein Coach, der das Spiel intensiv lebe. Die Diagnose sei frisch gewesen, die kurze Ablenkung durch die Zuschauerrolle habe ihm aber gutgetan.

„Wenn ich daran denke, bekomme ich bis heute Gänsehaut“

Die Reaktionen aus dem Verein und weit darüber hinaus haben ihn tief berührt. „Die Jungs, der Verein, unsere Zweite und auch die Zuschauer haben mir so viel Kraft gegeben“, sagt der UEFA-A-Lizenz-Inhaber. Ein Genesungsbanner, unzählige Nachrichten, Anteilnahme aus der gesamten Fußballregion – all das habe ihn getragen. „Rund 350 WhatsApp-Nachrichten allein aus dem Fußballumfeld habe ich bekommen. Selbst gegnerische Trainer, mit denen man sich früher auch mal den Kopf eingeschlagen hat.“

All das habe ihm gezeigt, dass der Zusammenhalt im Fußball größer sei als alle Rivalität. „Dieser Verein ist, was Zusammenhalt und Miteinander angeht, einmalig – und das meine ich genauso, wie ich es sage.“

Dank an sein Team – und der Blick nach vorn

Während seiner krankheitsbedingten Auszeit übernahmen Jan Euenheim und René Rose die sportliche Verantwortung. Schlösser weiß, was das bedeutete: „Ihnen gilt mein großer Dank – keine einfache Situation, von jetzt auf gleich in die volle Verantwortung zu müssen.“

Nun plant er seine Rückkehr – vernünftig, aber mit großer Freude. Wenn die Ärzte zustimmen, steht er am Sonntag wieder an der Linie. Vielleicht etwas ruhiger als früher. „Vielleicht noch mit verminderter Dezibelzahl, aber immerhin so, dass ich mehr helfen kann als zuletzt.“

Seine wichtigste Botschaft bleibt

Schlösser hat die schwerste Phase hinter sich. Der Fußball wird für ihn wieder Alltag – doch seine Erfahrung bleibt Mahnung und Motivation zugleich.

„Geht zur Vorsorge!“, sagt er eindringlich. Gerade junge, vermeintlich gesunde Menschen sollten die Möglichkeiten der Früherkennung nutzen. Sein eigenes Beispiel zeigt, wie viel davon abhängen kann. "Hört in euch hinein – und geht bei jeglichem Zweifel sofort zum Arzt", so sein dringlicher Apell.