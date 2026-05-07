„Geht um die Ehre“ – Oberweikertshofen muss zum Abendspiel nach Aindling

Trainer Paolo Maiolo und die Spieler vom SC Oberweikertshofen. – Foto: Maximilian Merkl

Der SCO spielt am Freitag in Aindling. Ex-Profi Widemann bestätigt vor dem Spiel seinen Abschied. Sein neuer Verein steht noch nicht fest.

„Abendspiel, schönes Stadion. Das sollen die Jungs nochmal genießen.“ So beschreibt Oberweikertshofens Trainer Paolo Maiolo die Marschroute für die Partie am Freitagabend (19 Uhr) beim TSV Aindling. Für beide Teams geht es um nichts mehr: Der SCO steht als Absteiger fest, Aindling hat als Tabellenelfter weder Abstiegssorgen noch Aufstiegsambitionen. „Abschenken werden wir aber nichts“, betont Maiolo. „Wir werden alles dafür tun, dass wir uns so versöhnlich wie möglich aus der Liga verabschieden.“

Ein Selbstläufer wird das in Aindling nicht. Der Gegner bringe eine Menge Qualität auf den Platz, sagt Maiolo. „Drei, vier, vielleicht sogar fünf Plätze höher müsste der TSV eigentlich stehen.“ Doch bei dem Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war schon früh in der Saison klar, wohin die Reise gehen würde: ins sichere Tabellenmittelfeld.

Erschwerend kommt hinzu, dass der SCO-Coach wie schon in der Vorwoche mit großen Personalproblemen zu kämpfen hat. „Ich bin froh, wenn ich am Freitag zwei Spieler auf der Bank habe.“ Während es am Freitag sportlich um wenig geht, läuft im Hintergrund längst der Blick nach vorn: In Oberweikertshofen haben die Kaderplanungen für die Bezirksliga begonnen. Maiolo hofft, dass so auch die Motivation hoch bleibt – zumindest bei jenen, die bleiben. Und an die anderen appelliert er: „Es geht um die Ehre.“

Einer der Abgänge wird Dominik Widemann sein, wie der Ex-Profi im Gespräch mit dem Tagblatt bestätigte. Wohin ihn seine Reise führt, sei aber noch nicht klar. (Thomas Benedikt)