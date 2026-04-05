Geht Türkgücü gegen Langenau nächsten Schritt in Richtung Landesliga?

Heute, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH



Der SV Eggingen geht als Tabellenachter mit 28 Punkten in dieses Heimspiel und hat aus den vergangenen vier bekannten Partien mit dem 4:1 gegen den FC Hüttisheim und dem 1:1 gegen den FV Asch-Sonderbuch gezeigt, dass die Mannschaft stabil unterwegs ist. Der SV Jungingen steht mit 20 Punkten auf Rang zwölf und hat sich mit dem 2:1 gegen die SGM Senden-Ay und dem jüngsten 2:2 gegen den SV Westerheim etwas Luft verschafft. Für Eggingen ist es die Chance, das ruhige Tabellenmittelfeld weiter zu festigen, für Jungingen bleibt es ein wichtiges Spiel im Kampf um Distanz zur Abstiegszone. Die Gastgeber wirken gefestigter, doch Jungingen reist mit zuletzt gewachsenem Selbstvertrauen an.

Heute, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 PUSH



Der FC Burlafingen steckt als Tabellenletzter mit 12 Punkten tief im Abstiegskampf, hat beim 1:1 gegen den TSV Langenau zuletzt aber erneut gezeigt, dass er sich nicht kampflos ergibt. Der SV Offenhausen steht mit 26 Punkten auf Rang neun und braucht nach dem deutlichen 2:6 gegen SW Donau ebenfalls eine Reaktion, um nicht doch noch unruhige Wochen zu erleben. Burlafingen braucht in dieser Tabellenlage fast zwingend einen Heimsieg, während Offenhausen mit einem Erfolg das Polster nach unten ausbauen könnte. Gerade deshalb dürfte es ein nervenaufreibendes Spiel werden, in dem für beide Seiten viel mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel stehen. Der FC Burlafingen steckt als Tabellenletzter mit 12 Punkten tief im Abstiegskampf, hat beim 1:1 gegen den TSV Langenau zuletzt aber erneut gezeigt, dass er sich nicht kampflos ergibt. Der SV Offenhausen steht mit 26 Punkten auf Rang neun und braucht nach dem deutlichen 2:6 gegen SW Donau ebenfalls eine Reaktion, um nicht doch noch unruhige Wochen zu erleben. Burlafingen braucht in dieser Tabellenlage fast zwingend einen Heimsieg, während Offenhausen mit einem Erfolg das Polster nach unten ausbauen könnte. Gerade deshalb dürfte es ein nervenaufreibendes Spiel werden, in dem für beide Seiten viel mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel stehen.



Die TSG Ehingen rangiert mit 22 Punkten auf Platz elf und hat sich mit dem 3:3 gegen den FC Hüttisheim nach zuvor schwankenden Ergebnissen ein Achtungszeichen gesetzt. Der FV Asch-Sonderbuch ist mit 32 Punkten Sechster, blieb beim 0:0 gegen den SV Westerheim ohne Gegentor und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Ehingen braucht Zähler, um sich nicht wieder stärker nach unten orientieren zu müssen, Asch-Sonderbuch kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf die vorderen Plätze hochhalten. Das spricht für eine Partie mit klarer Bedeutung für beide Tabellenregionen.

Heute, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm TSV Langenau TSV Langenau 15:00 PUSH



Der SC Türkgücü Ulm führt die Tabelle mit 42 Punkten aus 19 Spielen an und unterstrich seine Klasse zuletzt mit dem 7:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen sowie zuvor mit dem 5:2 gegen die TSG Ehingen. Der TSV Langenau ist Siebter mit 30 Punkten und hat sich mit dem 1:1 in Burlafingen nach dem 1:1 gegen den SV Eggingen erneut als unangenehmer Gegner gezeigt. Für Türkgücü geht es darum, die Tabellenführung im Aufstiegsrennen zu behaupten, Langenau kann mit einem Coup noch einmal näher an die Spitzengruppe heranrücken. Die Rollen sind verteilt, aber gerade solche Spiele tragen oft den größten Druck in sich. Der SC Türkgücü Ulm führt die Tabelle mit 42 Punkten aus 19 Spielen an und unterstrich seine Klasse zuletzt mit dem 7:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen sowie zuvor mit dem 5:2 gegen die TSG Ehingen. Der TSV Langenau ist Siebter mit 30 Punkten und hat sich mit dem 1:1 in Burlafingen nach dem 1:1 gegen den SV Eggingen erneut als unangenehmer Gegner gezeigt. Für Türkgücü geht es darum, die Tabellenführung im Aufstiegsrennen zu behaupten, Langenau kann mit einem Coup noch einmal näher an die Spitzengruppe heranrücken. Die Rollen sind verteilt, aber gerade solche Spiele tragen oft den größten Druck in sich.



Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steht als Dreizehnter mit 15 Punkten stark unter Zugzwang und kassierte zuletzt beim 1:7 gegen den SC Türkgücü Ulm den nächsten schweren Rückschlag. Der FC Hüttisheim reist als Tabellenfünfter mit 34 Punkten an, musste sich zuletzt aber erst mit einem 3:3 in Ehingen und davor mit einem 1:4 in Eggingen zufriedengeben. Für die Gastgeber ist die Partie im Ringen um den Klassenverbleib von hoher Bedeutung, während Hüttisheim den Anschluss an die Top vier nicht verlieren will. Gerade diese Konstellation verspricht ein intensives Spiel mit klaren Vorteilen auf dem Papier für den Gast. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steht als Dreizehnter mit 15 Punkten stark unter Zugzwang und kassierte zuletzt beim 1:7 gegen den SC Türkgücü Ulm den nächsten schweren Rückschlag. Der FC Hüttisheim reist als Tabellenfünfter mit 34 Punkten an, musste sich zuletzt aber erst mit einem 3:3 in Ehingen und davor mit einem 1:4 in Eggingen zufriedengeben. Für die Gastgeber ist die Partie im Ringen um den Klassenverbleib von hoher Bedeutung, während Hüttisheim den Anschluss an die Top vier nicht verlieren will. Gerade diese Konstellation verspricht ein intensives Spiel mit klaren Vorteilen auf dem Papier für den Gast.



Die SGM Senden-Ay steht mit 13 Punkten auf Rang 15 und bleibt nach der 0:4-Niederlage gegen die SG Öpfingen sowie dem 1:2 in Jungingen tief im Tabellenkeller. Der TSV Blaustein ist mit ebenfalls 13 Punkten Vierzehnter und hat damit in diesem direkten Duell die Chance, sich im unteren Drittel etwas abzusetzen. Für beide Mannschaften ist es ein Spiel mit hohem Druck, weil jeder Punktgewinn im Kampf gegen den Abstieg unmittelbare Wirkung entfalten kann. Vieles spricht deshalb für eine umkämpfte Begegnung, in der Absicherung und Nervenstärke mindestens so wichtig werden wie spielerische Qualität. Die SGM Senden-Ay steht mit 13 Punkten auf Rang 15 und bleibt nach der 0:4-Niederlage gegen die SG Öpfingen sowie dem 1:2 in Jungingen tief im Tabellenkeller. Der TSV Blaustein ist mit ebenfalls 13 Punkten Vierzehnter und hat damit in diesem direkten Duell die Chance, sich im unteren Drittel etwas abzusetzen. Für beide Mannschaften ist es ein Spiel mit hohem Druck, weil jeder Punktgewinn im Kampf gegen den Abstieg unmittelbare Wirkung entfalten kann. Vieles spricht deshalb für eine umkämpfte Begegnung, in der Absicherung und Nervenstärke mindestens so wichtig werden wie spielerische Qualität.

Heute, 15:00 Uhr SW Donau SW Donau SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH



SW Donau steht mit 26 Punkten auf Platz zehn und hat mit dem 6:2 in Offenhausen sowie dem jüngsten 1:3 in Öpfingen erneut gezeigt, wie wechselhaft diese Mannschaft auftritt. Die SGM Aufheim Holzschwang ist Dritter mit 37 Punkten aus 19 Spielen und befindet sich trotz des 1:2 gegen die SG Öpfingen weiter in einer starken Ausgangsposition im oberen Tabellendrittel. Für Donau geht es darum, das Mittelfeld zu sichern und den Abstand nach unten stabil zu halten, Aufheim Holzschwang hat dagegen den Aufstiegskampf fest im Blick. Das verleiht dieser Partie besondere Schärfe, weil beide Teams mit völlig unterschiedlichen, aber gleichermaßen gewichtigen Zielen auflaufen. SW Donau steht mit 26 Punkten auf Platz zehn und hat mit dem 6:2 in Offenhausen sowie dem jüngsten 1:3 in Öpfingen erneut gezeigt, wie wechselhaft diese Mannschaft auftritt. Die SGM Aufheim Holzschwang ist Dritter mit 37 Punkten aus 19 Spielen und befindet sich trotz des 1:2 gegen die SG Öpfingen weiter in einer starken Ausgangsposition im oberen Tabellendrittel. Für Donau geht es darum, das Mittelfeld zu sichern und den Abstand nach unten stabil zu halten, Aufheim Holzschwang hat dagegen den Aufstiegskampf fest im Blick. Das verleiht dieser Partie besondere Schärfe, weil beide Teams mit völlig unterschiedlichen, aber gleichermaßen gewichtigen Zielen auflaufen.

Heute, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH



Der SV Westerheim belegt mit 34 Punkten Rang vier und hat sich mit dem 2:2 in Jungingen nach dem 0:0 in Asch-Sonderbuch im Spitzenfeld behauptet. Die SG Öpfingen ist Tabellenzweiter mit 40 Punkten und meldete sich nach dem 4:0 bei der SGM Senden-Ay auch mit dem 3:1 gegen SW Donau eindrucksvoll zurück. Dieses Duell ist eines der großen Spiele des Spieltags, weil hier zwei Mannschaften mit Ambitionen im oberen Drittel direkt aufeinandertreffen. Westerheim kann mit einem Heimsieg ganz nah an Öpfingen heranrücken, während die Gäste ihren Druck auf Tabellenführer Türkgücü Ulm aufrechterhalten wollen.